Cosa leggere per rilassare la mente a casa o in vacanza: i consigli degli esperti del settore

I libri sono milioni e non è facile scegliere quali comprare, mettere nel cassetto o in valigia. Oggi vogliamo prendere alcuni consigli degli esperti del settore per qualche titolo adatto a rilassare la mente a casa o in vacanza.

La parola “leggere” deriva dal latino “légere” che aveva il significato di “raccogliere, scegliere”. Con il tempo si è dato il senso di raccogliere lettere per comporre le parole. Oppure, nella forma “legere oculis”, scegliere e cogliere le parole scritte.

Oggi ci sono milioni di lettori incalliti che divorano libri come “se non ci fosse più un domani”. Il libro è un prodotto che da subito ha raccolto l’interesse delle persone per avere al suo interno un’intera opera, costituita di pensieri, informazioni ed emozioni.

C’è chi ama l’odore dei libri, sfogliarlo, prendere appunti e collezionarli nella propria libreria. C’è chi invece ama essere al passo con i tempi e usare solamente eBook su supporti elettronici. In ogni caso, leggere può essere un’avventura, un passatempo, un modo per evadere dalla routine quotidiana e rilassarsi.

Cosa leggere per rilassare la mente a casa o in vacanza, ad esempio? La bella stagione è arrivata ed è normale trascorrere del tempo in giardino o prenotare le prime vacanze in giro per l’Italia e per il Mondo. Gli appassionati non potranno mai rinunciare alla lettura. Quindi, ecco i consigli degli esperti per voi.

Cosa leggere per rilassare la mente: i più adatti al riposo

Per questo articolo vogliamo prendere i consigli direttamente dal sito della Mondadori, famoso e affermato gruppo editoriale che ha sede a Segrate, Milano. Dal sito ufficiale possiamo prendere alcuni spunti per una lettura basata sul relax.

Si tratta, quindi, di libri leggeri capaci di trasportare la mente in atmosfere calme e pacifiche. A volte si ha la necessità di prendersi una pausa e la casa editrice ci propone 5 titoli per farlo a casa, ma anche in vacanza:

Elogio della lentezza – rallentare per vivere meglio : Carl Honoré ci spiega l’importanza di rallentare dalle nostre vite frenetiche e di prendere consapevolezza di sé. Qui la lentezza è vista come un modo migliore di assaporare le cose;

: Carl Honoré ci spiega l’importanza di rallentare dalle nostre vite frenetiche e di prendere consapevolezza di sé. Qui la lentezza è vista come un modo migliore di assaporare le cose; Mente calma cuore aperto : i consigli della dottoressa Carolina Traverso per allontanare lo stress. Sapere ritagliarsi del tempo per noi stessi ogni giorno per la nostra salute mentale e fisica;

: i consigli della dottoressa Carolina Traverso per allontanare lo stress. Sapere ritagliarsi del tempo per noi stessi ogni giorno per la nostra salute mentale e fisica; I newyorkesi : Cathleen Schine ci racconta la vita di quattro persone a New York che si intreccia grazie ai loro animali; da qui nascono vicende quotidiane e amori;

: Cathleen Schine ci racconta la vita di quattro persone a New York che si intreccia grazie ai loro animali; da qui nascono vicende quotidiane e amori; Il filo infinito di Paolo Rumiz: si tratta di un viaggio in 15 monasteri d’Europa con l’occasione di fermarsi a riflettere e a meditare;

di Paolo Rumiz: si tratta di un viaggio in 15 monasteri d’Europa con l’occasione di fermarsi a riflettere e a meditare; Una vita da libraio: aneddoti e segreti del mestiere raccontati da Shaun Bythell ci danno modo di entrare nel mondo dei libri più da vicino sia dal punto di vista del libraio che da quello del cliente.

Come vedete, ci sono vari generi ma tutti per un unico scopo, quello di allontanare angoscia, ansia e il pensiero di tutti gli impegni quotidiani per prendersi del tempo per sé stessi e riposare.

Stimolare: un consiglio in più

Accanto a questi temi appena descritti, un’altra idea che viene suggerita spesso dagli esperti è quella di prendere libri con giochi, indovinelli e passatempi. È un modo per rilassarsi, per pensare ad altro e, nello stesso tempo, tenere la mente giovane e allenata.

Alcuni titoli utili, sempre dal sito Mondadori: Libera-Mente di Manuela Mellini e Compiti per le vacanze per adulti.