Dormi con il cellulare vicino o lo porti in tasca, e se porti il pacemaker? E se lo fai con le lenti a contatto? Ecco cosa rischi!

La vita diventa ogni giorno più frenetica, e sembra che non abbiamo quasi più tempo per nulla. A volte si torna a casa e non si vede l’ora di cenare, lavarsi i denti, infilarsi il pigiama e andare a dormire. Ma attenzione, molti quando si infilano sotto le coperte hanno delle abitudini che potrebbero anche nuocere alla salute.

Anni fa molti conciliavano il sonno leggendo un buon libro, oggi lo fanno “scrollando” i social sul proprio cellulare oppure scrivendo su WhatsApp a parenti e amici.

Nel farlo crollano e si addormentano con il telefono in mano o addirittura sotto il cuscino. Poiché la stanchezza fa brutti scherzi, quando si addormentano alcuni dimenticano invece di togliersi le lenti a contatto.

Dobbiamo fare attenzione a queste cose o i rischi di cui spesso leggiamo sono fake news? Affrontiamo l’argomento distinguendo tra fake news e informazioni veritiere.

Dormi con il cellulare vicino? Ecco cosa devi sapere e cosa dice uno studio recente

Come riportato da alcune riviste scientifiche, anche se il cellulare emette onde elettromagnetiche, queste hanno scarso effetto negativo sul cervello. Inoltre quando il cellulare non viene usato emana un basso livello di radiazioni. Infatti anche alcuni studi del 2010 dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro che non ci sono prove scientifiche che la vicinanza del cellulare alla testa possa causare delle malattie, e nei casi più gravi dei tumori. La stessa, però, ha indicato che le onde elettromagnetiche potrebbero “essere possibili agenti cancerogeni”.

Abitudini e consigli

Quando qualche lettore di riviste a tema medico ha espresso perplessità sui risultati di questi studi, il consiglio è stato “se la cosa la può preoccupare, dorma con il cellulare spento”. Anche se non si ravvisa uno stretto nesso di causalità fra malattie e vicinanza al cellulare, il buonsenso è sempre raccomandato. Ad esempio si consiglia di utilizzare gli auricolari o i dispositivi a viva voce.

E prima di dormire sarebbe auspicabile appoggiare il cellulare sul comodino o su un punto abbastanza distante da noi. Comunque, la cosa migliore sarebbe leggere un buon libro piuttosto che usare il cellulare prima di dormire. Alcuni ritengono che quest’ultima abitudine possa disturbare il sonno o ritardare lo stesso.

Un consiglio per i portatori di pacemaker. Anche se l’interferenza fra i due apparecchi è rara, gli esperti raccomandano di tenere il cellulare distante di almeno 15 centimetri dall’impianto.

Cosa succede se invece si porta in tasca?

Secondo alcuni studi questo comportamento potrebbe aumentare il rischio di infertilità sia per gli uomini che per le donne.

Comunque anche in questo caso, gli studi e i risultati sono contrastanti fra di loro. A tal proposito la SIA (Società Italiana di Andrologia) specificando che i risultati di queste ricerche non sono ancora univoci e definitivi, si consiglia sempre prudenza. Sarebbe meglio evitare di portare il cellulare in tasca, di tenerlo in grembo e di telefonare e navigare su internet solo quando c’è il massimo del campo per evitare l’emissione di onde.

Cosa succede invece se ci si addormenta indossando le lenti a contatto?

Questa a volte potrebbero causare secchezza agli occhi o provocare bruciore. Dormire con le lenti a contatto per una notte non dovrebbe succedere nulla. Diversamente se la cosa diventa un’abitudine, perché come riportano alcune riviste scientifiche si potrebbero contrarre delle infezioni, ma si potrebbero verificare anche danni più seri. Il consiglio comunque anche in questo caso è di essere prudenti e di togliere le lenti a contatto ogni sera. Meglio non correre rischi, non si sa mai!