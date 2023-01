Ne basta 1 bicchiere e dirai addio ai cattivi odori della scarpiera una volta per tutte! Mai più puzza

La scarpiera è uno degli angoli più maleodoranti della casa. Per sbarazzarti dei cattivi odori puoi però ricorrere alla semplice soluzione che ti consiglieremo in questa guida.

Se del cattivo odore proviene dalla scarpiera, sicuramente la soluzione non è provare a profumarla. Prima di tutto devi infatti neutralizzare la puzza che proviene dalla stessa. Puoi provare, ad esempio, a deodorare tutte quante le scarpe che ci sono al suo interno con l’aiuto di un fido alleato delle casalinghe e cioè il bicarbonato di sodio.

Questo è sicuramente un primo passo da compiere per dire addio ai cattivi odori che provengono dalla scarpiera. Tuttavia, c’è anche un rimedio della nonna che ti permetterà di neutralizzare la puzza di piedi di questo mobile e cioè il latte.

Ne basta 1 bicchiere e dirai addio al cattivo odore della scarpiera per sempre, parola di nonna

Ebbene sì, il latte torna utile non solo come fonte di proteine per la colazione ma anche per dire addio alla puzza di piedi proveniente dalla scarpiera. Devi, appunto, lasciarne un bicchiere al suo interno per una notte intera.

Al mattino seguente, quando aprirai l’armadio non sentirai più cattivo odore.

2 alternative al latte

Se non hai del latte, al suo posto puoi usare del semplice bicarbonato di sodio. Anche in questo caso, ne basta 1 bicchiere e dirai addio alla puzza. Il procedimento da seguire è infatti esattamente lo stesso.

Come avevamo già accennato, infatti, anche quest’ingrediente è ottimo per neutralizzare i cattivi odori. Un’altra alternativa è usare un bicchiere di chicchi di riso.

Una volta eliminata la puzza potrai procedere a profumare la scarpiera.

Come profumarla dopo aver tolto la puzza

Se vuoi che la scarpiera abbia un buon odore puoi provare a deodorarla preparando un sacchetto profumato fatto in casa mettendo al suo interno bucce di limone e di arancia oppure dei chiodi di garofano.

Altrimenti, prova a mettere qualche goccia del tuo olio profumato preferito su della carta assorbente a lasciarla all’interno del mobile. Profumo garantito!

Puoi anche mettere delle bustine di tè profumato all’interno dei singoli scatoli delle scarpe. Insomma, ci sono tanti modi per far sì che la scarpiera profumi.

Come non far puzzare mai più la scarpiera

Se non vuoi tenere sempre un bicchiere degli ingredienti citati all’interno della scarpiera dovresti farla areare molto spesso.

Quando lo fai, apri non solo le ante del mobile ma anche la finestra della stanza in cui si trova. Ti consigliamo inoltre di praticare dei fori di ventilazione sul fondo della tua scarpiera, se ne hai la possibilità. Così facendo, difficilmente puzzerà di nuovo.