Svelati i segni più fortunati di gennaio: ecco cosa ti riserveranno le stelle nei prossimi giorni

Secondo l’oroscopo del 2023, il mese di gennaio partirà alla grande per alcuni segni zodiacali. Mentre altri dovranno ancora soffrire qualche settimana. Vediamo quindi quali saranno i protagonisti, in positivo e in negativo, del primo mese dell’anno.

Siamo all’inizio dell’anno e, come di consueto, molti consultano l’oroscopo per capire come sarà l’andazzo dei prossimi mesi. Questo 2023, secondo le previsioni, sarà molto favorevole per alcuni segni zodiacali, soprattutto quelli di Fuoco, e meno per altri. Nelle prossime righe vedremo nel dettaglio cosa accadrà nel corso di gennaio e quali astri e pianeti saranno più influenti.

Svelati i segni più fortunati di gennaio: due segni di Fuoco

Per il Leone, il 2023 inizierà veramente alla grande. Il mese di gennaio, infatti, sarà caratterizzato da una maggiore stabilità, sia a livello economico che lavorativo, grazie all’influenza positiva di Giove e Marte. Inoltre, grazie a Urano, che riprenderà il suo moto diretto il 23 gennaio, ci sarà l’opportunità di rischiare e tentare qualcosa di nuovo. Magari qualche sogno nel cassetto potrà diventare realtà! Dal punto di vista dei rapporti con gli altri, gennaio sarà un mese in cui avrete voglia di socializzare e di rinsaldare amicizie vecchie e nuove. In amore, invece, le coppie in difficoltà troveranno un’opportunità per ritrovarsi, mentre i single faranno incontri passionali e intriganti.

Un altro segno zodiacale estremamente fortunato nella prima parte dell’anno sarà l’Ariete. Sarà infatti favorito da Marte, che riprenderà il moto diretto, e da Giove che sosterà nel segno. Questi eventi astrologici aumenteranno le possibilità di trasformare i sogni in realtà e di costruire una nuova forma di indipendenza. Inoltre, grazie al transito di Marte e Venere, ci saranno sviluppi inattesi nei rapporti interpersonali.

Mercurio in Capricorno, anche se retrogrado fino al 19 gennaio, vi aiuterà a risolvere questioni irrisolte e a comunicare in modo chiaro e diretto. Tuttavia, bisognerà ancora migliorare sul lavoro, cercando di essere più disciplinati e organizzati, e sulla comunicazione con capi e colleghi. Ecco quindi svelati i segni più fortunati di gennaio. Ora vediamo quelli che, invece, avranno più difficoltà.

Mese lento per la Bilancia, soprattutto in questi giorni

Situazione diversa, invece, per i nati sotto il segno della Bilancia. Il mese, infatti, potrebbe iniziare con il piede sbagliato, per via di Mercurio retrogrado in Capricorno, che potrebbe causare un po’ di stress. A metà mese, Marte e Mercurio diventeranno entrambi diretti e faranno accelerare invece il ritmo e la velocità degli eventi e delle situazioni.

I cambiamenti più significativi si riscontreranno nell’amore. Molte coppie, infatti, potrebbero iniziare a convivere, o prenderanno la decisione di sposarsi. Un pianeta amico, invece, sarà Venere che, essendo in Acquario, vi aiuterà a gestire meglio le fasi più critiche del mese.

Mese negativo per la Vergine

Sarà un mese letteralmente da dimenticare, invece, per il segno della Vergine. Anche qui, Mercurio retrogrado, potrebbe creare incertezza e confusione, sia riguardo la vita sentimentale che quella lavorativa ed economica. Nel corso del mese, infatti, potrebbero essere messe in discussione anche questioni importanti come la convivenza, la decisione di avere un figlio o la volontà di rendere ufficiale una relazione.

Quindi attenzione, perché gennaio potrebbe essere un mese veramente decisivo. Nel lavoro, invece, Marte porterà qualche difficoltà soprattutto nei primi 15 giorni del mese, ma la costanza e l’impegno verranno premiati con l’arrivo di febbraio.