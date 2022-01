Quando i mercati internazionali perdevano fino al 4%, diverse notizie hanno riportato fiducia e sono scattate le ricoperture. Qualcosa è cambiato? No, infatti, dopo un forte ribasso intraday, Wall Street rimbalza ma il trend è sempre negativo. Come vedremo nei prossimi paragrafi, fino a quando non verranno superati determinati livelli, la possibilità di nuovi affondi rimarrà inviolata.

Alla chiusura di contrattazione del 24 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.364,50

Nasdaq C.

13.855,13

S&P 500

4.410,13.

Fase ribassista per alcuni mesi come da previsione annuale?

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani



Quali sono le previsioni per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un ribasso fino alla giornata di venerdì. Per il momento non ravvisiamo modifiche a questo scenario.

I livelli operativi per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 34.897. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.662.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 14.172. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.741.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.495. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.633.

Dopo un forte ribasso intraday, Wall Street rimbalza ma il trend è sempre negativo

Anche se il rimbalzo potrebbe continuare, solo in chiusura di questo venerdì e poi di quello successivo, si avranno elementi sufficienti per capire se il ribasso possa essere archiviato o meno.

Quale strategia di investimento frattanto?

Mantenere operazioni Short sui listini americani e sui 7 titoli guida analizzati nei giorni scorsi su queste pagine.

