Negli ultimi anni, sempre più persone hanno sostituito il classico latte vaccino con il latte vegetale. Il motivo di questa scelta può essere dettato da questioni puramente alimentari (come le intolleranze) oppure da questioni etiche (è ottimo per vegetariani e vegani). In entrambi i casi, il latte vegetale è un’ottima alternativa al latte vaccino: nutriente, sostenibile e senza lattosio.

Molti di quelli che vogliono convertirsi al latte vegetale, però, non sanno mai quale scegliere. Ne esistono tantissime varietà: latte di avena, di soia, di mandorla, di riso. Il primo scoglio da superare, spesso, è quello del sapore, troppo diverso da quello a cui siamo abituati. Ma sta arrivando anche in Italia una nuova tipologia di latte vegetale che dovrebbe mettere tutti d’accordo. Pochi conoscono questo latte vegetale sostenibile e dal gusto delicato ideale per dolci e cappuccino, che secondo autorevoli testate sarà tra poco il più richiesto. Quando leggeremo di cosa è fatto questo nuovo latte vegetale, forse storceremo un po’ il naso. Ma sta già andando molto forte in Nord Europa e chi l’ha provato dice che è buonissimo.

Pochi conoscono questo latte vegetale sostenibile e dal gusto delicato ideale per dolci e cappuccino

Chi beve latte vegetale è abituato ai sapori particolari del latte di avena o del latte di soia. Ma il sapore smaccatamente vegetale non piace proprio a tutti. Per loro, sta arrivando anche in Italia il latte di patate. Proprio così, il latte di patate è un latte vegetale già molto utilizzato nei Paesi del Nord Europa. Il suo punto di forza è il sapore estremamente delicato, che lo rende duttile in cucina e apprezzato anche dai più affezionati al latte vaccino.

Il primo cartone di latte di patate è stato prodotto dalla start up olandese Veg of Lund, in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Lund. I ricercatori desideravano produrre un latte vegetale sostenibile al 100% e, al contempo, buono e nutriente.

Al 100% sostenibile e insostituibile in cucina

Dunque, sarebbero principalmente due i punti di forza del latte di patate. Il primo è la sostenibilità. La coltivazione delle patate necessita di pochissima terra e 56 volte in meno l’acqua utilizzata, per esempio, per coltivare le mandorle. In secondo luogo, il gusto, tanto delicato da piacere praticamente a chiunque.

Possiamo utilizzare il latte di patate per preparare dolci o torte salate, ma anche per preparare un eccellente cappuccino. Attualmente, sul mercato ne esistono tre varietà: Original, Unsweetened e Barista, per adattarlo a ogni esigenza.

Il latte di patate ha già conquistato il mercato della Gran Bretagna e ora è pronto a sbarcare nei nostri supermercati.

Lettura consigliata

Nessuno lo compra mai ma questo latte vegetale protegge il cuore meglio di qualsiasi integratore