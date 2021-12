Un film mozzafiato con attori famosissimi è disponibile in streaming

In questo periodo di cene, regali ed eventi sociali, è bene ogni tanto prendersi una pausa. Magari farlo guardando un bel film che ci possa emozionare.

La scelta per fortuna è molto ampia se siamo abbonati ad un servizio streaming. I titoli tra cui scegliere sono una marea ed è difficile orientarsi e scoprire che cosa fa per noi.

Oggi, quindi, diamo un consiglio che può aiutare molti appassionati, andando a scoprire un film mozzafiato con attori famosissimi che è disponibile in streaming.

The Imitation Game

La pellicola che vedremo oggi è indicata per tutti gli appassionati di cinema, di storia o per chi vuole un film emozionante e che faccia riflettere.

Si tratta di “The Imitation Game“, film del 2014 con protagonista Benedict Cumberbatch. L’attore è famoso in tutto il Mondo per aver interpretato il personaggio di Sherlock Holmes in “Sherlock” e il supereroe Dottor Strange nelle pellicole Marvel. In questo film, invece, è affiancato dalla bravissima Keira Knightley, celebre soprattutto per essere la protagonista femminile dei primi film dei “Pirati dei Caraibi”.

“The Imitation Game” è tratto da una storia vera, più precisamente parla della storia del matematico Alan Turing, considerato uno dei padri dell’informatica. Detta così, sembra che questo sia un film piuttosto noioso, dedicato solo a chi vuole conoscere di più la vita del celebre matematico. In realtà, però, le cose non stanno così, anzi, la trama regala grandi emozioni.

“The Imitation Game” parla di quando Alan Turing, decide di mettersi al servizio del Governo del Regno Unito, per aiutare a sconfiggere i nazisti.

A Turing viene affidato il compito di decrittare i messaggi inviati dai tedeschi, i quali utilizzano una macchina, chiamata Enigma, per creare messaggi cifrati e incomprensibili.

Turing assembla, quindi, una squadra di brillanti matematici, tra i quali troviamo anche una giovane e geniale donna interpretata da Keira Knightley. Essi si mettono a lavorare per sconfiggere il nazismo non sul campo di battaglia, ma con il cervello.

Questa storia ha ricevuto il plauso di milioni di appassionati, oltre che dalla critica. Ha ricevuto ben otto candidature agli Oscar e ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale. Anche Benedict Cumberbatch è stato nominato come migliore attore, grazie alla sua straordinaria performance.

Questo bellissimo film è disponibile su Prime Video.

