Ogni mese astri e pianeti si divertono a cambiare le carte in tavola per ogni segno zodiacale. Di conseguenza, ne deriva per ognuno sorprese di diversa natura, che potrebbero essere negative quanto liete. A esercitare una certa influenza sulla vita di tutti i segni sarebbero poi i moti e le fasi lunari.

La presenza della Luna nelle costellazioni dei vari segni, infatti, avrebbe un potere benefico sugli stessi. Questa settimana a rischiararsi della sua bianca luce saranno ben 4 segni zodiacali. Infatti, dopo aver visitato Scorpione e Sagittario, la Luna approderà altrove.

Una partenza coi fiocchi

Una settimana che comincia davvero col botto per lo Scorpione, presso il quale la Luna ha sostato per ben 3 giorni: dal 14 al 16 maggio. La Luna piena in Scorpione lo ha caricato, infatti, di una grinta totalmente nuova. Una carica così intensa che perdurerà oltre il passaggio della Luna.

Dunque, in questi giorni, sì alle nuove conoscenze e a progetti intraprendenti. Sarà pure tra i segni che ricercano maggiormente la solitudine, ma è il momento di tornare in piazza e mettersi realmente alla prova. Sembrerebbero infatti esservi buoni auspici per riuscire.

Non meno possibilità avrebbe il Sagittario, che ha ospitato la Luna in fase calante tra il 16 e il 17 maggio. Sono stati giorni prolifici per questo segno, che ha finalmente ritrovato la fiducia in se stesso. La voglia di viaggiare e di vivere nuove esperienze riempiranno la sua settimana conducendolo a sfidare maggiormente se stesso e le proprie convinzioni.

Dopo aver visitato Scorpione e Sagittario, la Luna fa finalmente capolino in questi 2 segni zodiacali che ne avevano proprio bisogno

La generosa Luna non si ferma però a Scorpione e Sagittario e prosegue la propria corsa lungo le costellazioni. Porge infatti la mano a due segni che ne hanno proprio bisogno per riemergere. Tra il 19 e il 20 maggio si troverà in fase calante nel Capricorno, affossato da responsabilità e ansie. Dopo tanto stress, può tirare un sospiro di sollievo e tornare a respirare. La forza lunare, infatti, accende i suoi sentimenti più profondi e lo porta a distogliersi dalla solita assillante razionalità. Arriva il momento di guardarsi dentro e dedicare più tempo a se stessi.

Il 21 e il 22 maggio il suo ultimo quarto incontrerà l’Acquario, una scossa di cui aveva proprio bisogno. Ha avuto un lungo periodo di apatia, con punte di irritabilità dovute alle ripetitive critiche che gli vengono rivolte. La Luna però accende la sua fantasia assopita e lo conduce verso nuove strade. Va a premere sulla sua originalità e inventiva, che ne usciranno amplificate. Godendo di queste, tornerà a lanciarsi in questioni personali e lavorative certo di spuntarla. È un frullatore di buone idee e ciò potrebbe decretare il suo successo.

Lettura consigliata

Il segno più intelligente dello zodiaco sarebbe l’Acquario, ma ad avere un vero e proprio sesto senso sarebbero sorprendentemente questi 5