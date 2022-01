Nel corso della vita ognuno ha a che fare con differenti persone, con le quali intratterrà rapporti di varia natura. Colleghi di lavoro, partner, amici e quant’altro.

Gli astri e le caratteristiche dei segni zodiacali influenzerebbero anche la nostra vita sociale.

Infatti, secondo l’oroscopo, ad esempio, queste coppie si attrarrebbero maledettamente ma non andrebbero d’accordo.

Allo stesso tempo, lo zodiaco potrebbe metterci anche in guardia circa le persone alle quali concedere fiducia o meno.

Infatti, vi sono dei segni particolarmente falsi e abili a indossare una maschera per abbindolarci.

Ulteriori avvertimenti e dritte potrebbe però fornirci anche circa la lealtà dei rapporti instaurati.

Sono i segni zodiacali più solitari e la loro compagnia è una vera fortuna perché sincera e disinteressata

È risaputo che per riuscire a stare bene assieme agli altri bisogna essere in grado prima di tutto di stare bene con se stessi. Spesso, invece, potrebbero esservi persone che creano rapporti per semplice convenienza. Si tratta di quelle persone il cui unico interesse è riempire la propria solitudine. Coloro che invece non se ne lasciano spaventare, bensì sanno godersela, ricercheranno la nostra compagnia senza secondi fini.

Sarà utile scoprire, dunque, quali sono i segni più solitari di tutto lo zodiaco.

Ad aprire la schiera non poteva che essere lui, lo Scorpione. Armato di una certa diffidenza e anche superbia talvolta, ha fatto della solitudine il proprio vessillo. Non ama la folla, ma solo le persone che ritiene degne della sua compagnia.

Meglio pochi ma buoni, è il motto della Vergine. Sempre scrupolosa nell’analizzare gli altri, non si lega a chicchessia. Soprattutto perché ama immensamente la propria compagnia e non vi rinuncerebbe se non ne valesse la pena.

Gli altri segni amanti della solitudine

L’Acquario adora la propria indipendenza e autonomia, motivo per cui vivere da eremita non gli pesa affatto, piuttosto la ritiene una condizione ideale. Potrebbe rinunciarvi solo per persone in grado di arricchire realmente la sua vita.

Il Capricorno è incentrato su se stesso e i propri obiettivi, non cerca attenzioni attorno a sé perché consapevole di bastarsi. Trova interessanti i propri soliloqui mentali, spesso più che i dialoghi con gli altri. Dunque, se si intrattiene con qualcuno, non può che sentirne forte stima.

Il Cancro è bravissimo a mantenere in piedi tanti rapporti, salvo poi non addentrarvisi e rifugiarsi quanto prima nel proprio Mondo, inaccessibile ai più. Trova infatti stimoli continui nel coltivare i propri interessi. Se dovesse permettere a qualcuno di varcare il confine della propria privacy, sarebbe solo in nome di una reale sintonia.

Questi, quindi, sono i segni zodiacali più solitari e la loro compagnia è una vera fortuna perché sincera e disinteressata. Il loro motto è: meglio soli che male accompagnati. Dunque, se siamo tra i loro contatti vorrà dire che siamo realmente per loro buoni compagni.