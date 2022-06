Dopo aver aggiornato i minimi storici la corsa al ribasso di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment potrebbe non essere ancora al capolinea

Il settore intrattenimento nell’ultimo anno ha visto un titolo che ha fatto nettamente peggio degli altri collocandosi sul fondo della classifica con un ribasso di oltre il 60%, più del doppio rispetto alla media dei competitors. Stiamo parlando di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment che dopo aver aggiornato i minimi storici potrebbe non avere ancora concluso la sua discesa.

Il tentativo di ripresa cui abbiamo assistito a metà aprile, infatti, ha avuto vita breve e il ribasso è continuato senza sosta. Allo stato attuale, quindi, la tendenza in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 1,185 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista verso gli altri obiettivi indicati in figura.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,924 euro. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,773 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero avere come obiettivo più probabile area 2,215 euro.

La valutazione di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Il titolo in esame, considerando i multipli di mercato, presenta una forte sottovalutazione qualunque sia l’indicatore classico utilizzato.

Ad esempio il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimo una sottovalutazione superiore al 35%. Inoltre, il titolo è valutato 0,51 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno una raccomandazione su Iervolino & Lady Bacardi Entertainment pari ad accumulare. Il prezzo obiettivo medio, invece, esprime una sottovalutazione di oltre il 160%.

Dopo aver aggiornato i minimi storici la corsa al ribasso di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment potrebbe non essere ancora al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 17 giugno a quota 1,502 euro in rialzo dello 0,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

