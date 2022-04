Dopo che il triplo minimo non ha retto, le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment hanno accelerato al ribasso. Dirigendosi verso l’obiettivo più probabile in area 1,84 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello sta reggendo da circa due mesi. Quindi, i supporti reggono e le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment potrebbero presto ripartire al rialzo. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i possibili scenari al rialzo e al ribasso.

Qualora i supporti dovessero reggere, le quotazioni potrebbero partire verso l’obiettivo di prezzo più probabile in area 2,70 euro. Un indicazione in tal senso si avrebbe nel caso di una decisa chiusura settimanale superiore a 2,062 euro. Qualora, poi, anche il livello in area 2,7 euro venisse rotto al rialzo, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso il successivo obiettivo di prezzo più probabile il area 3,745 euro. In questo caso la massima estensione rialzista si potrebbe andare a localizzare in area 4,785 euro.

La rottura dei supporti, invece, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista verso la massima estensione in area 0,75 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Il titolo in esame, considerando i multipli di mercato, presenta una forte sottovalutazione qualunque sia l’indicatore classico utilizzato.

Ad esempio il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimo una sottovalutazione superiore al 50%. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” di circa 0,68 per l’esercizio in corso esprime una forte sottovalutazione della società.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno una raccomandazione su Iervolino & Lady Bacardi Entertainment pari ad accumulare. Il prezzo obiettivo medio, invece, esprime una sottovalutazione di oltre il 100%.

I supporti reggono e le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment potrebbero presto ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 2,09 euro in rialzo dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale