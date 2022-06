Nelle scorse settimane la tenuta dell’importantissimo supporto 22.205 sul time frame settimanale aveva dato molte speranze ai rialzisti. Con la settimana appena conclusasi, però, anche questa certezza è venuta meno e adesso le cose potrebbero complicarsi. Solo le prime sedute della prossima settimana potrebbero evitare al Ftse Mib Future di raggiungere quota 20.000.

Prima, però, di affrontare il discorso dei mercati azionari dal punto di vista grafico, spendiamo qualche parola sulle cause che hanno scatenato il panico suo mercati azionari.

La stretta monetaria imposta dalle Banche Centrali per combattere l’inflazione è sicuramente l’origine di questa tempesta che nella seduta di giovedì 16 giugno ha travolto i mercati azionari. Il vero motivo di fondo, però, è legato alle motivazioni che potrebbero avere spinto i banchieri centrali a queste scelte. Potrebbero, infatti, accettare una temporanea recessione pur di frenare la corsa dell’inflazione, moltiplicando i dubbi sulla tenuta dell’economia globale.

Le prime sedute della prossima settimana potrebbero evitare al Ftse Mib Future di raggiungere quota 20.000: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 17 giugno il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 21.630, in rialzo dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso del 3,36%.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista con 4 sedute su 5 al ribasso. Tuttavia, nonostante i ribassi dell’ultima settimana il supporto in area 21.397 (II obiettivo di prezzo) ha resistito. Fino a quando si manterrà questa situazione ci potrebbero essere speranze per una rapida ripresa del rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 22.292. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 23.825.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 19.740 (III obiettivo di prezzo). Su questi livelli ci sarebbero elevate probabilità di assistere a una ripresa del rialzo.

Time frame settimanale

Questa chiusura settimanale si caratterizza per la rottura del supporto in area 22.205 (I obiettivo di prezzo). Se confermata, questa rottura potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo successivo in area 19.695 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 17.185.

Solo una chiusura settimanale superiore a 22.205 potrebbe favorire una ripresa del rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura superiore a 22.300. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 24.000.

