Dopo 2 anni di onde e capelli mossi, ecco che nel 2022 tornano di tendenza questi look semplici da realizzare

Con l’inizio del nuovo anno ecco che si presentano i nuovi trend che verranno. Non solo abbigliamento e accessori ma anche in fatto di acconciature. Negli ultimi tempi il capello mosso l’ha fatta da padrone, con tagli lunghi e più sbarazzini. Ora invece vediamo invertirsi la tendenza con un ritorno al liscio dritto e super simmetrico.

Chi ha i capelli sottili e fini come spaghetti non potrebbe essere più felice. Finalmente si può dire addio al ferro arricciacapelli o ai grossi bigodini per mantenere la piega. Via le spume arriccianti e anche la lacca per non far muovere neanche un capello.

La nuova tendenza del momento è proprio un ritorno al liscio chic e senza tempo. Un ritorno agli anni 2000 preannunciato anche dai vari stili visti in passerella. Capelli lisci sì ma dall’aspetto leggero e svolazzante, quasi al naturale.

Vogliamo un acconciatura che sia di classe e doni eleganza? Allora scegliamo capelli altezza spalle con qualche scalatura e riga in mezzo. Sembrerà di tornare ai look da scolaretta, ma è proprio questo il punto. Completiamo con un cerchietto sottile gioiello e l’effetto alta classe è assicurato.

Chi ha i capelli tendenzialmente mossi o un po’ indisciplinati dovrà ricorrere alla piastra. Per fortuna negli anni questo indispensabile accessorio per le nostre acconciature ha subito tante migliorie. Abbiamo a disposizione una vasta scelta di piastre che non rovinano i capelli come una volta.

Possiamo tirare fuori quelle in ceramica che abbiamo comprato anni fa e messo da parte. Oppure optare per una più moderna e all’avanguardia piastra al vapore. Il tutto dipende anche dal nostro tipo di capello e da quanto difficile sia per noi tenere la piega. Per poter scegliere la piastra perfetta per noi è importante valutare più fattori.

Maxi frangia ma solo in questi casi

La frangia che andrà di moda quest’anno è lunga quasi a sfiorare gli occhi. Niente mini frangette da adolescente ribelle che andavano una volta. Scegliamola solo se i nostri capelli tengono bene la piega. Altrimenti dovremo stare sempre lì a piastrarla e questo potrebbe danneggiare i capelli. Se abbiamo un capello corposo e chioma abbondante optiamo per una frangia pari. Altrimenti andrà bene anche una a tendina da spostare lungo i lati del viso per incorniciarlo.

Dopo 2 anni di onde e capelli mossi, ecco che nel 2022 tornano di tendenza questi look semplici da realizzare. Visto che riprenderemo ad utilizzare la piastra è sempre bene pensare alla salute del capello. Utilizziamo sempre un termo-protettore e facciamo un maschera nutriente per combattere i capelli secchi e sfibrati.

