Il jeans, che comodità! Un capo che è un vero jolly da tenere sempre nell’armadio e che si adatta benissimo a diverse circostanze.

Può essere abbinato ad un semplice maglione, un must-have a qualsiasi età.

A seconda della scarpa e degli accessori potremo così ottenere un look casual, da lavoro o da tutti i giorni, se sceglieremo delle sneakers.

Diversamente, con uno stivaletto o un bel paio di decolleté ed un blazer potremo sorprendere tutti durante una serata fuori casa.

Ma quale jeans fa davvero al caso nostro? E soprattutto, cosa dicono le passerelle?

Essere sempre al top è ormai una priorità, non soltanto delle giovanissime, ma giustamente anche di chi è un po’ più avanti con l’età.

Questo perché per lo stile non esiste una data di scadenza e la moda al tempo stesso non conosce confini.

Quest’inverno segna il ritorno di un amatissimo jeans ma in una versione glamour anche a 50 anni

Vediamo dunque quale sarà la tendenza dei prossimi mesi e probabilmente anche della primavera.

Direttamente dalle sfilate più esclusive abbiamo appreso quale sarà il trend della stagione fredda.

Stiamo parlando di un capo che ha spopolato tra la fine degli anni ‘90 ed i primi anni 2000 soprattutto tra le teenager.

Da qualche tempo è tornato prepotentemente a dominare scaffali e pagine degli shop online di diversi marchi.

Si tratta dei pantaloni a zampa d’elefante, caratterizzati da una svasatura che può essere più o meno importante.

Questo particolare modello è in grado di valorizzare diverse tipologie di fisici e di far apparire più slanciate e alte anche le più mingherline.

Nulla di nuovo forse per le vere fashion addicted. Tuttavia, il dettaglio che fa la differenza è un altro. Scopriamo quale!

Il dettaglio che attirerà diversi sguardi

Ciò che caratterizzerà questo trend a cavallo tra l’inverno ed i primi mesi di tepore primaverile sarà il colore.

A sorpresa, infatti, anche in questo periodo che viviamo come più cupo e dominato da colorazioni fredde e poco variegate, ecco il ritorno della vivacità.

Toni soprattutto pastello, dal beige al verde passando per il rosa più delicato.

Il jeans a zampa d’elefante dunque tornerà a dominare la scena ma in una veste tutta nuova e ricca di sfumature.

Uno stile a cui forse non siamo più abituate, che ci farà riassaporare non solo vecchi ricordi ma anche look che forse tanto ci donavano.

Anche le meno giovani potranno indossarlo senza timore con i giusti abbinamenti.

Starà a noi giocare con accessori e dettagli per outfit sempre diversi e perfetti in ogni occasione a qualsiasi età.

