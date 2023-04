Donne asiatiche più belle del Mondo: è questo il segreto della splendida pelle di Lucy Liu

La bella attrice di origine asiatica ha 54 anni e non li dimostra. Genetica? Certamente conta il DNA ma anche la cura della pelle con un semplicissimo ingrediente naturale, economico e molto conosciuto.

Lucy Liu è una famosa e splendida attrice americana di origini taiwanesi, protagonista di successi come Charlies Angels e Kill Bill. La sua bellezza, ancora incredibile nonostante l’incedere del tempo, certamente può appartenere in parte alle sue origini orientali. Lo splendore tipico della pelle delle donne orientali è un fatto noto, così come il loro apparire più giovani perché con meno rughe. Ma tutto questo è solo questione di genetica? No, e questa notizia può accendere la speranza in chi cerca un rimedio naturale per la propria pelle, che vuole tonificare e a cui vuole far tornare la luminosità giovanile. Il segreto lo spiega proprio l’attrice Lucy Liu.

Donne asiatiche più belle del Mondo grazie a un semplice ingrediente naturale

Lucy Liu è incredibilmente in forma nonostante abbia passato la soglia dei 50 anni. E la sua pelle è splendida come quando era giovane. L’attrice ha dichiarato che uno dei suoi semplici segreti di bellezza è quello di bere molta acqua ogni giorno.

Ma anche utilizzare un estratto naturale molto conosciuto anche da noi. E, per di più, economico e facile da trovare. Si tratta dell’olio di cocco, una sostanza che può avere delle proprietà incredibili per lo splendore della pelle.

Le proprietà dell’olio di cocco per la cute

Il segreto dello splendore della pelle di molte donne di origine orientale è un semplice ingrediente naturale come l’olio di cocco. Le sue proprietà benefiche agiscono in un modo che ha dell’incredibile sulla cute, cui regala una giovinezza e una freschezza quasi perenne.

L’olio di cocco è ricco di acidi grassi dalle proprietà antimicrobiche che rendono la cute più sana e più bella. Inoltre la idratano a dovere e la rendono vellutata.

Come usarlo

Vuoi anche tu una pelle splendida e giovane come quella delle donne asiatiche più belle del Mondo? Puoi provare a usare l’olio di cocco in diversi modi. Ad esempio, puoi applicarne alcune gocce dopo il bagno, sulla cute umida. A lungo andare, ciò provocherà la creazione di uno strato protettivo che manterrà costantemente la pelle morbida e idratata.

Oppure, allo stesso scopo, puoi scioglierne direttamente 2 cucchiai nell’acqua della vasca del tuo bagno, prima di immergerti dentro. La tua cute, successivamente, acquisterà nell’immediato idratazione e luminosità.