Dieta detox dopo Pasqua: rimettersi in forma dopo le abbuffate delle feste sull’esempio di Katie Holmes

I festeggiamenti per la Pasqua implicano anche pranzi e grigliate da cui non hai potuto esimerti. Con il risultato della tua linea appesantita. Puoi provare a rimetterti in forma in vista dell’estate dando un’occhiata alla dieta detox scelta dall’ex moglie di Tom Cruise.

Festeggiare la Pasqua ogni anno implica, spesso, anche fare grandi abbuffate. Raramente, infatti, ti fai mancare il ristorante o il pranzo di famiglia, la domenica, a base di lasagne. E non dimentichiamo la grigliata di Pasquetta. Il risultato è, però, un senso di colpa e di scontento quando, nei giorni seguenti, guardi la tua immagine allo specchio. Ti vedi gonfia, ti senti appesantita e fuori forma. E, in più, ti preoccupa la prova costume estiva che, pian piano, si avvicina. Tranquilla, potrebbe esserci ancora tempo per rimediare. Soprattutto se prendi spunto da quello che fanno le Vip per rimettersi in forma. Katie Holmes, ad esempio, seguirebbe una dieta di tipo detox, che le permetterebbe di mantenere una figura quasi perennemente longilinea.

Dieta detox dopo Pasqua: cosa mangia l’attrice

Raramente puoi aver visto la figura di Katie Holmes appesantita sui social o sui giornali. Questo perché l’attrice sarebbe solita, per mantenersi in forma, seguire una dieta depurativa. Il menù sarebbe basato su una colazione con uno smoothie a base di verdure e, per i pasti principali, pesce, cereali, poca pasta e salsa di pomodoro.

Non mancherebbero almeno 3 porzioni quotidiane di frutta e verdura di stagione. Per quanto riguarda i liquidi, pare che Katie Holmes beva 2 l di acqua naturale ogni giorno e assuma anche tisane, tè e sciroppi non zuccherati.

Cosa evita

La dieta detox di Katie Holmes prevederebbe anche un rifiuto deciso nei confronti di determinati alimenti. La lista pare sia abbastanza lunga e comprenda cibi industriali, contenenti zuccheri raffinati, alcolici, caffeina e soda. Alimenti, certamente, non considerati salutari in generale. Katie non mangia, inoltre, carne rossa e insaccati, frutta e pomodori secchi, latticini, frutti di mare e prodotti a base di soia.

Seguire un piano alimentare depurativo

La dieta di Katie Holmes può portarti un esempio di cosa possa voler dire seguire un piano alimentare depurativo. Devi ricordare, però, che anche la tua sola intenzione di metterti a dieta dovrebbe essere concordata con un nutrizionista specializzato.

Non è ideale, dunque, optare per menù fai da te, poiché la dieta deve adattarsi su misura alle tue esigenze e, soprattutto, alle tue condizioni di salute personali. Dunque, dieta detox dopo Pasqua? Parlane con un esperto che possa decidere quale sia l’opzione migliore per il tuo obiettivo di rimetterti in forma.