Domani scade un setup mensile per l’azionario internazionale: cosa accadrà?

Domani scade un setup mensile per l'azionario internazionale-Foto da pixabay.com

Sembrava che oggi si volesse risalire e che la svolta fosse alle porte. Falso segnale invece e la seduta si appresta a chiudere sui minimi. Questo è un segnale che prepara a un sell off, oppure? Domani scade un setup mensile per l’azionario internazionale: cosa dobbiamo attendere? Un minimo e poi risalita oppure prepariamoci a forti ribassi fino alla fine del mese?

Pericolo di forti ribassi?

Il 4 agosto secondo il conteggio dei nostri setup annuali doveva far iniziare un ribasso di almeno un mese e di 7/10 punti percentuali. Il movimento come da attese è in atto però si iniziano a stagliare nuvole minacciose all’orizzonte.

Domani scade un setup mensile per l’azionario internazionale: i livelli chiave per i prossimi giorni

Alle ore 21:24 della seduta del 16 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.777

Eurostoxx Future

4.279

Ftse Mib Future

28.140

S&P500

4.419,67.

Cosa potrebbe portare a un’inversione rialzista o farebbe continuare invece il ribasso in atto? Un primo indizio di inversione rialzista si avrebbe con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.869

Eurostoxx Future

4.319

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.478.

Fino a quando non si tornerà al rialzo in maniera duratura, gli obiettivi ribassisti rimarranno i seguenti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Attenzione però! Una chiusura mensile sotto determinati livelli potrebbe aprire spazio ad un forte ribasso di alcuni mesi. Il 2023 ha segnato il massimo? Non crediamo, ma meglio come al solito far parlare i prezzi e accodarsi alla tendenza.

Quali saranno i livelli che potrebbero far partire vendite per qualche emse?

Chiusure mensili inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Ad oggi le probabilità che il mese di settembre segnerà un minimo inferiore a quello di agosto sono molto elevate.

Vedremo cosa accadrà e ci regoleremo di conseguenza.

