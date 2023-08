Inflazione che è salita, tassi in aumento e lievitano anche le spese correnti. In Italia invece i salari e stipendi sono fermi. In alcuni casi da anni. Frattanto aumenta il divario fra ricchi e poveri e più famiglie hanno serie difficoltà non ad arrivare a fine mese ma a metà dello stesso. Il Reddito di cittadinanza è stato tolto a diverse famiglie, frattanto il Governo cerca di intervenire con altri mezzi di sostentamento e di aiutare le famiglie in difficoltà, sia per i mutui che per gli affitti. Molti non riescono più a pagare nulla e nemmeno a fare la spesa, figurarsi l’affitto. Negli ultimi anni sono aumentati i casi di persone che si rivolgono agli enti di beneficienza ed accoglienza, e molti sono oltre la soglia della povertà. Pagare una casa per viverci oggi è un problema per molti: ecco quanto dovresti pagare di affitto. Facciamo dei semplici calcoli.

Quanto costa?

Secondo i dati UILPA affittare una casa in Italia costa in media 13 euro al metro quadro. Questo significa che un appartamento di 50 metri costerebbe 650 euro al mese. Negli ultimi 12 mesi sono aumentati di oltre l’11%.

Le città dove si paga di più sono Milano a seguire Firenze, Bologna e Venezia con un affitto medio al mq fra i 18 e i 21 euro. Le città più economiche sono Caltanisetta, Reggio Calabria e Cosenza con un affitto medio fra i 4 e i 5 euro al mq

Sono dati che lasciano impietriti, basti pensare che lo stipendo medio in Italia non supera i 1.500 euro al mese. Come si può pagare un affitto del genere? E cosa resta alle persone per vestirsi, mangiare, curarsi e istruirsi? Se questa è la realtà e se in una famiglia lavora soltanto una persona si rischia la fame!

Ecco quanto dovresti pagare di affitto: invece qual è il tuo?

Conti in tasca, pagare questi affitti è davvero un salasso e per questo motivo negli ultimi anni gli sfratti per morosità tendono ad aumentare.

Ci sono alcune regole per calcolare quanto si dovrebbe pagare di affitto al mese:

a) il 30% dello stipendio, quindi non oltre 450 euro al mese;

b) i guadagni annui dovrebbero corrispondere a 40 volte l’affitto mensile pagato. Quindi chi paga 1.000 euro al mese dovrebbe guadagnare almeno 40 mila euro.

In entrambi i casi, le statistiche smentiscono questi calcoli.

I conti parlano da soli e fanno anche paura. Immaginiamo quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro o l’hanno perso: come fanno?

E i pensionati? Molti negli ultimi anni stanno espatriando verso zone del Globo più economiche, proprio per contenere i costi.

Un quadro davvero non piacevole e più che preoccupante.

Lettura consigliata

L’affitto di casa ti spoglia lo stipendio mensile di un sacco di soldi? Valuta queste soluzioni per ritrovarti più denaro in tasca