Come rendere speciale la tua tavola estiva: 9 idee bellissime per fare un figurone senza spendere soldi

Non sai come abbellire e decorare la tua tavola estiva? Niente paura con queste idee semplici ma molto glamour puoi fare un figurone con parenti e amici. Per realizzarle non spenderai neanche un euro. Scopri tutte le soluzioni.

Siano nel pieno dell’estate e chi ha la fortuna di avere un giardino, una casa al mare o anche un piccolo terrazzino non può lasciarsi scappare la possibilità di organizzare pranzi e cene all’aperto.

Quando si ricevono degli ospiti è importante organizzare tutto nei minimi particolari.

Non solo cibo

Puoi scegliere di stupirli preparando un ottimo pasto. Ricette semplici e veloci. Un buon risotto, una grigliata di pesce o, se non vuoi rimanere molto davanti ai fornelli, anche dei piatti freddi come una caprese, delle insalate di riso o quelle di pasta.

Se ami curare ogni dettaglio, allora non puoi trascurare la tavola. Per accogliere e stupire gli ospiti non hai bisogno di grandi e costosi arredi, ma anche dei piccoli particolari fai da te, possono essere di grande impatto.

Come rendere speciale la tua tavola estiva senza spendere neanche un euro

Bastano dei semplici accorgimenti per passare un pranzo o una cena davvero piacevoli.

Parti da una tovaglia (lino o cotone), delle tovagliette o un runner di una tonalità chiara così potrai sbizzarrirti con i colori che più ti piacciono.

Per avvolgere i tovaglioli, puoi usare un nastro coloraro o uno spago. Probabilmente li hai già in casa, ma costano pochissimi euro in merceria.

Non c’è bisogno di andare a scovare il costoso servizio di piatti in porcellana, ma anche dei pezzi spaiati possono fare la loro figura. Di colori e fantasie diverse, per uno stile boho chic meraviglioso.

Anche i complementi in vetro (bicchieri, bottiglie e caraffe) possono essere diversi tra loro.

Tante idee per il centrotavola

Passiamo al centrotavola. Qui hai solo l’imbarazzo della scelta.

Se hai dei barattoli in vetro, quelli delle marmellate o delle conserve, puoi utilizzarli come vasi da mettere lungo la tavola. Riempili di fiori freschi, anche quelli spontanei.

Scegli dei barattoli di varie altezze e dimensioni. Abbelliscili con un fiocchetto colorato o del pizzo bianco.

Se decidi di organizzare un aperitivo di sera o una cena, utilizza questi barattoli come portacandele. Creerai un’atmosfera particolare e davvero unica.

In alternativa, puoi utilizzare delle piante aromatiche. Rosmarino, basilico, menta, alloro non solo abbelliranno la tavola ma sprigioneranno un buonissimo profumo e allontaneranno anche le zanzare.

Dei piccoli cestini in vimini, possono diventare dei magnifici centrotavola. Dovrai solo riempirli di fiori o in alternativa con della frutta fresca di stagione.

Come rendere speciale la tua tavola estiva? Devi assolutamente creare questi bellissimi segnaposto. Prendi delle mollette (quelle per stendere il bucato), scriverci sopra il nome del commensale e abbelliscile con un rametto di rosmarino o una piccola conchiglia.