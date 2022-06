Dolorose e brutte verruche prese in piscina e dall’asciugamano potrebbero trovare sollievo con questi 3 semplici rimedi naturali

Più ci si avvicina all’estate, maggiore è la nostra voglia di sole e di mare. E soprattutto di fare una bella nuotata contro la calura. Quando non possiamo fare una gita verso la spiaggia, decidiamo di andare in piscina. Qui, infatti, possiamo rilassarci e nuotare, al chiuso ma anche all’aperto. E, in questo ultimo caso, senza mai dimenticare la crema solare. Proprio come al mare.

L’ambiente ci piace molto perché ci ricorda quell’aria di vacanze e di relax che sogniamo da mesi. Dobbiamo però stare anche molto attenti. Perché un pericolo insidioso e nascosto potrebbe essere in agguato. E, questo, proprio dove camminiamo.

Le verruche plantari

Ciò in cui potremmo incorrere, recandoci in piscina, è la comparsa improvvisa di una o più verruche sui nostri piedi. Le verruche plantari sono delle escrescenze cutanee di piccole dimensioni, causate presumibilmente da un’infezione di tipo virale. Colpirebbero in maniera prevalente le piante dei piedi e le unghie. Esisterebbero diversi tipi di verruche plantari, tra cui le più comuni sarebbero quelle semplici. Molto diffuse, le verruche plantari semplici sarebbero di colore giallastro e ruvide al tatto. Squamose e spesse, comparirebbero con frequenza su pianta, tallone e dita dei piedi. Provocherebbero inoltre dolore all’atto di camminare.

Cause e rimedi

L’autorevole istituto Humanitas avrebbe parlato delle varie cause relative alla comparsa delle verruche plantari. Tra queste ci sarebbe il camminare scalzi a bordo piscina, negli spogliatoi e sui piatti doccia. L’ente citerebbe anche gli asciugamani come veicoli di contagio, suggerendo di non condividerne l’utilizzo. E parlerebbe anche dei rimedi alle verruche plantari, come soluzioni acide, piccoli interventi o terapie fotodinamiche. Queste escrescenze potrebbero essere molto resistenti ai trattamenti necessari per eliminarle. Per cui, la sensazione dolorosa che si avvertirebbe camminando potrebbe essere prolungata. Per questo motivo, vorremmo suggerire 3 rimedi naturali che potrebbero aiutare a trovare sollievo al dolore. Questo nell’attesa della definitiva eliminazione delle verruche.

Dolorose e brutte verruche prese in piscina e dall’asciugamano potrebbero trovare sollievo con questi 3 semplici rimedi naturali

Potremmo trovare sollievo dal dolore causatoci dalle verruche plantari grazie alle proprietà di alcuni elementi naturali. Potremmo ad esempio sfruttare un limone, che avrebbe proprietà disinfettanti, massaggiando la sua buccia sulla parte carnosa della verruca. Oppure potremmo preparare una pasta a base di aglio e olio di oliva, con cui ricoprire l’escrescenza sotto un cerotto. L’azione emolliente dell’olio d’oliva, insieme alle proprietà battericide dell’aglio, potrebbero infondere sollievo alla sensazione dolorosa.

Da ultimo, potremmo provare ad applicare sulla verruca un gel a base di aloe vera. Si tratta di una pianta che potrebbe avere capacità battericide e antimicotiche. Dunque, dolorose e brutte verruche prese in piscina potrebbero trovare sollievo grazie a questi rimedi naturali. Ma, per la loro eliminazione definitiva, sarebbe necessario un trattamento medico adeguato.

