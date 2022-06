D’estate molti tendono a mangiare di meno, anche per non ritrovarsi di fronte ai fornelli e rischiare una doccia di sudore. Quindi, si tende a fare pasti rapidi e comodi da portare in ufficio e siamo propensi ad acquistare piatti già pronti o preconfezionati, gelati o solo della semplice frutta fresca. Se lo facciamo sporadicamente, potrebbe essere anche una buona idea, ma se diventa un’abitudine, potrebbe non essere una scelta poco salutare.

Eppure, quando dobbiamo portare un pasto a lavoro, o se dobbiamo preparare qualche pietanza per gli amici, potremmo evitare di stare per ore davanti i fuochi, creando alcune ricette. Organizziamo dei pasti decisamente gustosi e saporiti, che non hanno nulla da invidiare alle ricette più complesse, senza soffrire il caldo.

3 piatti freddi veloci ed economici per la pausa pranzo o da proporre agli amici per un’esplosione di gusto

Le insalate ricche e con prodotti genuini rappresentano sempre l’asso nella manica, ma è facile cadere nella monotonia abbinando i soliti elementi. Per un sapore ricco e straordinario, usiamo il farro, ingrediente sano e salutare, che sazia senza farci sentire particolarmente in colpa.

Se non abbiamo tempo e voglia di bollirlo in casa, usiamo quello già cotto, meglio se a vapore, e aggiungiamo pochi altri ingredienti. Tagliamo a metà dei pomodorini di stagione, incorporiamo delle fette di ananas, rucola e cubetti di fior di latte. Condiamo con olio EVO e sale e gustiamo questo piatto unico versatile.

Un’altra valida alternativa, che potremmo proporre per l’aperitivo, a pranzo, a cena, o come piatto unico per l’ufficio è il rotolo di tonno e patate freddo. Per realizzarne uno per 3 persone, serviranno i seguenti ingredienti:

300 gr patate bollite;

100 gr di tonno al naturale;

30 gr di olive verdi;

2 filetti di acciughe;

un cucchiaino di capperi;

2 cucchiai di maionese spumosa fatta in casa.

Schiacciamo le patate con una forchetta e frulliamo per pochi secondi il resto degli ingredienti. Uniamo i 2 composti e avvolgiamo il tutto con della pellicola trasparente, con le mani diamo una forma allungata, creando un rotolone. Lasciamo riposare in frigo per qualche ora e poi sarà pronto.

Polpette di ricotta

L’ultima proposta dei 3 piatti freddi veloci ed economici per la pausa pranzo o come pasto unico in casa, consiste nel preparare delle polpette di ricotta, che non necessitano di cottura. Mettiamo all’interno di un contenitore:

300 gr di ricotta;

700 gr di Parmigiano grattugiato o pecorino;

trito di basilico;

scorza di limone;

semi di sesamo e girasole, per la panatura.

Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti e facciamo riposare l’impasto in frigo. Con le mani, poi, realizziamo delle piccole palline, da passare poi sui semi, per rendere le polpette croccanti e il gioco è fatto.

