A volte non è semplice resistere e, anzi, ogni tanto abbiamo proprio bisogno di concederci qualche peccato di gola. Specialmente ora che le temperature sono diventate più rigide i piaceri della tavola diventano ancora più irresistibili ed è una gioia condividerle con amici e parenti. Tornano infatti i tempi di grandi pranzi e cene da passare con i nostri cari e che possiamo impreziosire con piatti deliziosi. Dalle castagne agli arrosti, le portate da servire sono davvero innumerevoli nel periodo autunnale ma un pranzo o una cena non possono definirsi tali senza un dolce a fine pasto.

Infatti quella che vedremo in seguito è la ricetta di un dolce alle pesche facilissimo da cucinare che possiamo cuocere in pochi minuti direttamente nella padella.

Ingredienti e preparazione

Ancora è possibile trovare in commercio le ultime pesche che, per questa ricetta, dovranno essere ben mature. Oltre alle pesche gli ingredienti necessari sono:

una noce di burro;

2 cucchiai di zucchero a velo;

5 cucchiai di zucchero di canna;

1 uovo;

una bustina di vaniglia;

una bustina di lievito secco;

una tazza di latte;

una tazza di farina;

2 cucchiai di olio di semi.

Il vantaggio di questa ricetta è che possiamo cucinarla tranquillamente nella padella senza accendere il forno che, di questi tempi, male non fa.

Per prima cosa prendiamo una pesca matura e tagliamola a metà eliminando il nocciolo. Ora sbucciamo la pesca e successivamente tagliamola a spicchi e mettiamo da parte.

Proseguiamo imburrando una padella con la noce di burro per poi spolverare 2 cucchiai zucchero di canna su tutta la superficie.

Dolce alle pesche facilissimo da cucinare in padella senza accendere il forno

Sulla padella imburrata e zuccherata disponiamo gli spicchi di pesca in cerchio per poi dedicarci all’impasto. In una ciotola uniamo un uovo e il restante zucchero cominciando a mescolare. Una volta amalgamati aggiungeremo poi il latte, l’olio, il lievito e la vaniglia e continueremo a mescolare per poi infine aggiungere la farina. Mescoliamo energicamente con una frusta per evitare la formazione di eventuali grumi e quando il composto sarà ben liscio possiamo rovesciarlo in padella. Una volta che l’impasto, ancora liquido, avrà coperto tutte le pesche possiamo passare alla cottura. Accendiamo il fornello e posizioniamo la padella con coperchio sopra di esso e lasciamo cuocere fino a che l’impasto non sarà compatto e dorato. In circa 10/15 minuti otterremo un dolce sfizioso e veloce da guarnire, magari, con qualche cucchiaio di panna montata da fare in casa.

