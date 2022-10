Nelle zone climatiche che sono più fredde, come per esempio nel Nord Italia, avere il bucato pulito e asciutto stendendo i panni spesso è praticamente impossibile. E questo specie d’inverno. Quando il sole si nasconde tra le nuvole. Ed i tassi di umidità sono molto alti.

Di conseguenza tra le mura domestiche è fondamentale dotarsi di un’asciugatrice. Che è un elettrodomestico che permette di asciugare i panni appena dopo che questi sono usciti dalla lavatrice.

Vediamo allora di fornire tutta una serie di consigli utili sull’uso dell’asciugatrice. Includendo pure tutti i modi per abbassare la bolletta. Visto che di questi tempi in Italia l’energia elettrica è carissima. Così come è stato comunicato dall’ARERA in Italia per il quarto trimestre del 2022.

Quando usare l’asciugatrice per risparmiare energia elettrica

Nel dettaglio, l’uso dell’asciugatrice è sempre consigliato. Non solo quando i panni non si possono stendere fuori come sopra indicato. Ma pure quando, stendendo i panni fuori, i vestiti possono entrare in contatto con allergeni e con agenti inquinanti.

Ecco quindi quando usare l’asciugatrice per risparmiare in bolletta. Perché dall’elettrodomestico i panni non solo escono asciutti e puliti. Ma anche sterilizzati. Puntando, ai fini del risparmio energetico in bolletta, sull’avviamento dell’asciugatrice sempre a pieno carico. Inoltre, i modelli moderni di asciugatrice hanno uno o più programmi ‘Eco’. Ovverosia quelli che sono in grado di asciugare i vestiti massimizzando il risparmio energetico in bolletta.

Come abbassare la bolletta per asciugare i panni quando la tariffa luce è a fasce orarie

Se la tariffa luce della fornitura di energia elettrica è a fasce orarie, allora nell’azionare l’asciugatrice si può risparmiare ottimizzando i tempi di utilizzo. Precisamente, con la luce pagata a fasce orarie si consuma di meno fuori dalle ore di punta. Che per l’energia elettrica sono quelle che vanno dalle ore 8 del mattino e fino alle ore 19. Quindi, in questo caso il costo energetico per l’uso dell’asciugatrice è più basso in bolletta di sera, di notte ed anche nelle prime ore del mattino.

Consigli per l’acquisto per quelle che sono ad alta efficienza energetica

In più, i tempi di utilizzo dell’asciugatrice si riducono quando dalla lavatrice i panni escono dopo che è stata azionata la centrifuga. Così come, se l’asciugatrice è vecchia, allora di sicuro il suo livello di efficienza energetica non sarà ottimale. Ed in tal caso, quando si decide di cambiare, si può per esempio puntare sull’acquisto di un’asciugatrice di classe energetica A+.

