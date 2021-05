La panna montata è un alimento super versatile che si presta benissimo a molte ricette dolci.

Gli utilizzi che se ne fanno sono veramente innumerevoli. Vi si possono farcire o decorare torte e cupcake. Condire delle macedonie buonissime, di frutti rossi, per esempio. Ma non solo. Utilizzarla come base per altre creme, come la chantilly. Insomma, la panna montata, nel mondo dei dolci la fa spesso da padrona, soprattutto se parliamo di dolci fatti in casa.

Ma per essere buona, una panna montata deve assolutamente rispettare una condizione indispensabile, deve essere ben montata. Una panna che si smonta dopo poco è sicuramente riuscita male. In questo articolo spiegheremo proprio come ottenere una panna montata che non si smonta, grazie ad un semplice trucchetto e l’aggiunta di una goccia di questo succo.

Scegliere la giusta panna e tenerla in freezer per un po’

Scegliere una panna fresca è sicuramente l’opzione migliore per diverse ragioni. Una di queste è la bontà. Chiaramente un alimento fresco è sempre più buono di un alimento confezionato per stare dei mesi sullo scaffale di un supermercato. Inoltre, la panna fresca monta meglio e rimane montata più a lungo, grazie alla sua temperatura di partenza. Un trucchetto per ottenere una panna ben montata, e che non si smonti dopo poco è appunto quello di scegliere una panna liquida dal banco frigo, e di metterla per 5 minuti dentro il freezer prima di montarla con le fruste.

Questo la farà compattare un po’, prima di cominciare a montarla e il risultato sarà una panna più rigida e compatta.

Ecco, quindi, come ottenere una panna montata che non si smonta, ma non è finita qui.

L’aggiunta di questo succo la mantiene meglio

Se dopo avere montato la panna fresca uscita dal freezer, le si aggiunge anche qualche goccia di succo di limone, il risultato sarà perfetto. Qualche goccia di questo succo, alla fine della montatura, permetterà alla panna di rimanere più compatta ancora.

Con questi semplici rimedi della nonna, avere una panna montata perfetta non sarà più un problema.