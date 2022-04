Nessuno ci pensa mai, ma anche la lavastoviglie ha bisogno di essere lavata. Avere delle stoviglie pulite a fine lavaggio non è garanzia di pulizia all’interno dell’elettrodomestico stesso. Oltre ai residui di sporco, tra i primi colpevoli di una lavastoviglie che puzza, esiste anche il problema del calcare.

Il mix di questi elementi finisce per creare un ambiente sostanzialmente sporco, anche se, a prima vista, potrebbe sembrarci tutto pulito. Ecco perché è importante prendersi cura della propria lavastoviglie, eseguendo i lavaggi di cui andremo a parlare, regolarmente.

Per prima cosa facciamo attenzione a quale detersivo scegliere, perché molti di noi lo scelgono in maniera casuale e rovinano la lavastoviglie.

In secondo luogo, dovremo procurarci questo prodotto naturale di cui parleremo a breve, perfetto per la pulizia di questo elettrodomestico. Questo ingrediente naturale, oltre a neutralizzare gli odori, scioglierà il calcare e fungerà anche da brillantante. Avremo 1 prodotto al posto di 3.

Basta con aceto o bicarbonato, ecco come pulire in modo naturale la lavastoviglie che puzza ed eliminare anche il calcare

Molti di noi usano l’aceto per pulire l’interno della lavastoviglie. Questo è tra i prodotti per eccellenza più utilizzati per la pulizia di casa. Sarà perché riesce a rendere lucide le superfici e a sciogliere perfettamente la maggior parte delle macchie, anche quelle più difficili come il grasso. Basti pensare che riesce anche a pulire e disincrostare il forno a microonde in pochi minuti e senza fatica.

Come non citare, poi, il bicarbonato, anche questo utilizzatissimo per pulire qualsiasi tipo di superficie. Bisogna ammettere, però, che uno dei prodotti per lavare la lavastoviglie migliori in assoluto sia l’acido citrico.

Basterà utilizzare l’equivalente di un paio di cucchiai di acido citrico, da inserire nello scomparto dei detersivi. In seguito dovremo semplicemente avviare il lavaggio a vuoto. Questo ingrediente fungerà da disincrostante, brillantante e deodorante.

Ottima anche per la pulizia della macchina del caffè

L’acido citrico è anche un ottimo decalcificante per la macchinetta del caffè. Per pulire perfettamente questo elettrodomestico, dovremo mischiare 400 millilitri di acqua e 80 grammi di acido citrico.

Basterà, poi, versare questa soluzione all’interno del serbatoio, e premere il pulsante che avvierà il processo di decalcificazione. Quando la soluzione sarà finita, dovremo ripetere l’operazione con dell’acqua pulita.

In questo modo andremo a eliminare ogni residuo di calcare e la nostra macchina del caffè sarà perfettamente pulita. Basta con aceto o bicarbonato, perché l’acido citrico è un vero aiutante per la pulizia della casa, che sostituirà gran parte dei detersivi che abbiamo in casa.

