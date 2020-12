Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questa guida di ProiezionidiBorsa parliamo della Zeolite. Disintossicare il corpo umano con la zeolite si può in maniera del tutto naturale.

Quando mangiamo o quando respiriamo, introduciamo nel nostro corpo numerosi agenti esterni nocivi per la salute. Infatti, ingeriamo e inaliamo quotidianamente molti metalli pesanti. Giusto per citarne alcuni, segnaliamo l’ammonio, l’alluminio, il piombo e il rame. Naturalmente stiamo parlando di quantità minime.

Tuttavia, la misura può variare molto a seconda dello stile di vita che conduciamo. E non solo. Anche a seconda della qualità dell’aria e dall’area geografica in cui viviamo. E non è tutto.

Gli agenti inquinanti sono costantemente presenti nella nostra vita. Essi, infatti, hanno come fonte gli oggetti di uso quotidiano. Dallo smartphone ai farmaci. Dai cosmetici ai climatizzatori.

Bene, la zeolite può aiutarci a liberare il corpo da queste sostanze. Vediamo cos’è, le sue proprietà e come utilizzarla.

Che cos’è la zeolite

La zeolite è un silicato rientrante nella famiglia dei minerali di origine vulcanica. In verità è più corretto parlare di zeoliti, in quanto ne esistono molte decine. Quella che interessa a noi è la zeolite clinoptilolite.

Essa ha una grande capacità di assorbire i materiali tossici. A questo riguardo, ricordiamo che le rocce zeolitiche a base di clinoptilolite furono usate in occasione del disastro nucleare di Chernobyl del 1986. All’epoca furono impiegate circa 500.000 tonnellate di questo minerale per bonificare le aree contaminate dall’esplosione del reattore. Fu usata inoltre come ingrediente per molti alimenti dalle persone colpite dalle radiazioni. Recentemente, la zeolite è stata usata anche in occasione dell’incidente nucleare di Fukushima.

Le proprietà di questo derivato vulcanico

Dunque, appare abbastanza chiaro quale sia il beneficio principale di questo derivato vulcanico. Esso ha una grande capacità di assorbire le tossine presenti all’interno dell’organismo. Le sue proprietà antiossidanti sono largamente riconosciute e condivise da ampia letteratura scientifica.

Grazie alla sua azione, la zeolite clinoptilolite dona vitalità al fisico e alla mente. Questa pietra rafforza le difese immunitarie. Oltre a ridurre l’affanno e la spossatezza. Il suo uso, infatti, è consigliato soprattutto nelle fasi della vita caratterizzate da forte stress. Con la zeolite, disintossicare il corpo umano è del tutto naturale. Infatti, questa sostanza non è digeribile. E per questa ragione si espelle in maniera naturale attraverso le feci, insieme alle tossine. Tutto ciò spiega bene il soprannome di “spazzino dell’organismo” guadagnato dalla zeolite.

Come usare la zeolite

La zeolite clinoptilolite è un integratore alimentare che si trova in commercio con molta facilità. Si può acquistare sia in polvere sia in capsule da assumere oralmente. Si può usare anche per via esterna in caso di disturbi cutanei (dermatiti, psoriasi ecc.). Per quanto riguarda il dosaggio ottimale, è bene rivolgersi al proprio medico di base al quale chiedere un consulto scientifico mirato.

