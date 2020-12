Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il sogno nel cassetto di tanti italiani è quello di vincere alla lotteria. Chi è che non lo vorrebbe, del resto. Nel periodo natalizio anche chi non gioca abitualmente prova a farsi baciare dalla dea bendata. La Lotteria Italia è divenuta una tradizione a cui molti di noi non rinunciano. Insieme all’acquisto del biglietto proviamo ad acquistare un barlume di speranza nell’avvenire.

Dai 100 milioni di lire del 1957 ai 5 milioni di euro del 2020, il piatto ricco fa sempre gola a molte persone. Ciononostante, la Lotteria Italia, negli ultimi anni, ha registrato un sensibile calo di vendite dei biglietti. Cosa ci riserverà l’estrazione del 2021? Ecco quanto si vince con la Lotteria Italia.

Breve storia della Lotteria degli italiani

Questa estrazione popolare si è tenuta dalla sua prima edizione ad oggi senza interruzioni. Ogni anno la Lotteria è abbinata a una trasmissione celebre del palinsesto RAI. “Fantastico” si posiziona in testa con ben tredici edizioni. Poi seguono “Canzonissima”, “La prova del cuoco”, “Carramba”, “Affari tuoi” e molte altre. Dal 2017 la Lotteria degli italiani è abbinata a “I soliti ignoti”.

Numerosi sono i volti celebri che hanno intrattenuto il pubblico durante le trasmissioni. Da Raffaella Carrà a Pippo Baudo. Da Antonella Clerici a Milly Carlucci. E, ancora, Fabrizio Frizzi, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli e altri. L’estrazione dei premi finali, come da tradizione, si svolge il 6 gennaio.

Ecco quanto si vince

I premi messi in palio ogni anno variano in base alle entrate raccolte dalla vendita dei biglietti. L’ambitissimo primo premio per l’edizione del 2021 ammonta a 5 milioni di euro. Si conferma così il jackpot degli anni precedenti.

I premi minori saranno, invece, definiti nelle prossime settimane. Tuttavia, nel mese di dicembre sono in corso le estrazioni per i premi giornalieri. Questi mettono a disposizione dei fortunati la somma di 10.000 euro. Le estrazioni giornaliere sono legate al programma “I soliti Ignoti – il ritorno” trasmesso su Rai1 ogni sera. Le serie dei biglietti vincenti sono comunicate durante le puntate dal conduttore Amadeus. Il prezzo del biglietto per il montepremi d’oro è di 5 euro.

Ecco, dunque, quanto si vince con la Lotteria Italia: serve giusto un pizzico di fortuna. In mancanza d’altro, possiamo accontentarci di un 2021 migliore dell’anno che sta per terminare.