In questo periodo di crisi, risparmiare un pochino sul menù di Natale senza rinunciare a qualcosa di sfizioso e di particolare, facendo comunque bella figura con qualche parente o amico, non è cosa da poco.

Proponiamo dei consigli per spendere poco sul menù della vigilia, del pranzo di Natale o del Capodanno, optando per un pranzo o una cena a base di pesce che, sicuramente piacerà, non solo a chi lo prepara ma, anche gli ospiti.

Ecco i consigli per spendere poco sul menù della vigilia, del pranzo di Natale o il Capodanno

Antipasto

Per un antipasto sfizioso, si possono preparare delle tartine colorate, con le uova di caviale rosso e nero, alternandole con altre tartine spalmate con il burro o maionese e una fettina di salmone appoggiata sopra.

Oppure si possono utilizzare le fette intere di pane per tramezzini. Spalmarle ognuna con salsa tonnata, arrotolarle e tagliarle a fettine. Saranno buone e belle da presentare.

Primo

Tra i tanti primi piatti buoni e poco costosi, consigliamo i tagliolini, oppure le farfalle con zucchine e gamberetti che non devono essere necessariamente freschi. Anche i surgelati sono ottimi da mangiare e sono già puliti.

Oppure, si può optare per del buon risotto al limone e gamberetti.

Secondo

Si può scegliere di acquistare il branzino, buono, economico e facile da preparare.

Lo si può cucinare al forno con le patate.

Oppure, preparare delle frittelle di baccalà.

Il baccalà è un pesce molto economico e facile da reperire e da cucinare.

Le frittelle di baccalà sono molto buone, croccanti fuori e morbide dentro.

Contorno

Oltre alle patate, è sempre d’obbligo preparare con il pesce una buona insalata mista.

Nei supermercati la vendono già pronta e imbustata, oppure la si compra fresca.

Un contorno molto gustoso e sfizioso da preparare è il pasticcio di cipolle.

È economico, facile da digerire e non lascia assolutamente l’alito cattivo.

Dolce

Una buona fetta di pandoro farcita con della crema fatta in casa è ottima per concludere un pranzo o una cena natalizia spendendo poco e facendo una bella figura!