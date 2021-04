Siamo tutti reduci da una Pasqua all’insegna del cibo e delle pulizie. Infatti la maggior parte di noi ha approfittato di questo momento di pace per rassettare e per disfarsi di ciò che non serve più.

Nelle faccende di casa spesso, però, ci dimentichiamo di dare un’occhiata agli angoli e agli oggetti più nascosti che spesso si rivelano pieni di sporco. Oggi, infatti, spieghiamo un metodo per prevenire la proliferazione batterica. Ecco perché disinfettare le spugne da cucina in 2 minuti è facilissimo grazie a questo strumento comune.

Scopriamo insieme di quale si tratta.

Un ricettacolo di germi

Questi dispositivi, che vengono ogni giorno utilizzati per la pulizia delle stoviglie e del piano cottura, sul lungo andare, si rivelano un crogiolo di batteri.

Infatti lo sporco rimane periodicamente attaccato durante queste operazioni routinarie. Inoltre l’ambiente umido che si viene a creare all’interno delle spugnette non aiuta a mantenere alto il livello di asetticità.

Per fortuna, però, esiste un metodo infallibile per sterilizzarle a dovere senza dover utilizzare dei detergenti chimici.

Il microonde

Basta fare affidamento su uno degli elettrodomestici più amati di sempre, il microonde. Questo, infatti, oltre a scongelare le pietanze, e a scaldare le bevande, può essere un ottimo alleato per mantenere la spugnetta dei piatti sterile.

A tale scopo è necessario procedere in questa maniera.

Prima di tutto sciacquare la spugnetta sotto l’acqua corrente e strizzarla per rimuovere il detersivo in eccesso.

Poi posizionarla su un piattino e inserirla nel microonde per circa 2 minuti. L’ideale è effettuare questa operazione poco prima di lavare l’elettrodomestico.

Il calore sprigionato contribuirà a uccidere il 99% dei microrganismi presenti all’interno della spugna.

Oggi abbiamo spiegato perché disinfettare le spugne da cucina in 2 minuti è facilissimo grazie a questo strumento comune. Se si desidera scoprire altri approfondimenti su come pulire al meglio la casa e i suoi angoli più difficili, consigliamo questo articolo molto interessante: “Pulire a fondo i termosifoni di casa è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento”.