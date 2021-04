Il problema del rotolino sulla pancia affligge in tanti. Anche chi magari segue una dieta bilanciata e fa movimento. E spesso è difficile spiegarsi perché non si riesce ad avere la pancia piatta. È qui che ci viene in soccorso un medico giapponese chiamato Toshiki Fukutsudzi. Questo medico ha creato un metodo davvero sorprendente che aiuta il fisico a liberarsi dell’adipe. Non solo rendendo la pancia più tonica ma anche migliorando la postura.

L’esercizio giapponese per avere la pancia piatta e una postura da modella

Infatti, secondo il medico, uno dei motivi che causano l’accumulo di grasso è la cattiva postura. Essendo uno specialista posturale ha constatato che questo esercizio è efficace. Non solo per migliorare la postura, ma per ridurre problemi intestinali. Dopo dieci anni di ricerca e di valutazione dei risultati è arrivato alla conclusione che il metodo funziona. Allora, perché non provare?

5 minuti di esercizio al giorno per almeno 10 giorni

Come funziona? Si può usare un asciugamano arrotolato oppure un cilindro di gommapiuma, il foam roller. Bisogna posizionarlo nella curva della schiena, nella zona lombare. Dopodiché bisogna stendersi sulla schiena, meglio se su un tappetino. Distendersi bene con le gambe tese e con i piedi verso l’interno, gli alluci devono toccarsi. Ora stendiamo le braccia sopra la testa, con i palmi rivolti verso il basso. I mignoli devono toccarsi. E via, ora non resta che tenere questa posizione per 5 minuti. Possiamo far partire un timer per comodità. E ripetere l’esercizio per almeno 10 giorni di fila. E i risultati dovrebbero cominciarsi a vedere subito!

Quindi, ecco l’esercizio giapponese per avere la pancia piatta e una postura da modella. Questo esercizio aiuta a distendere muscoli e nervi della schiena. Evitando dolori causati da cattiva postura e favorendo la tonicità dell’addome. Ma come sempre, se si hanno problemi specifici, rivolgersi sempre ad uno specialista.

