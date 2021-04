Ci sono movimenti che per alcuni sono semplicissimi mentre per altri sono molto difficili. A volte questi sono perfino impossibili. Tra questi spicca un movimento a prima vista inutile ma divertente: arrotolare la lingua. Quante volte abbiamo fatto a gara con i nostri amici per vedere chi riusciva ad arrotolare di più la lingua?

In questo casi avremo scoperto che alcuni di noi non ne sono affatto capaci. Non si tratta di un difetto, ma alle sue spalle c’è un motivo ben preciso. Ecco svelato perché arrotolare la lingua per alcuni è facilissimo e per altri è impossibile e un consiglio per chi non riesce.

Questione di genetica?

Un tempo si pensava che questa capacità dipendesse dai caratteri dominanti e recessivi ereditati dai nostri genitori. Questi cosiddetti tratti mendeliani funzionano in modo semplice. Se da parte di almeno un genitore avremo ereditato un tratto dominante, quello si manifesterà. Per manifestare un tratto recessivo dobbiamo ereditare lo stesso allele recessivo da entrambi i genitori.

Per molto tempo si è pensato che la capacità di arrotolare la lingua fosse portata da un tratto dominante. È capace di farlo infatti circa il 70% degli europei. Alcuni, inoltre, non si limitano ad arrotolare la lingua. Sono infatti in grado di ottenere forme incredibili con la lingua come quella definita a trifoglio o quadrifoglio. Alcuni studi hanno però portato a nuove scoperte.

C’è speranza

Ecco svelato perché arrotolare la lingua per alcuni è facilissimo e per altri è impossibile e un consiglio per chi non riesce. Uno studio condotto nel 1952 da Philip Matlock su coppie di gemelli diede risultati sorprendenti. Non tutti i gemelli di ogni coppia erano infatti in grado di arrotolare la lingua allo stesso modo. Ciò smontò la teoria dei tratti mendeliani, che sono uguali tra i gemelli. Ancora oggi non è quindi chiarissimo quali siano i geni responsabili di questa capacità. Si pensa però che si tratti di un insieme di geni che interagiscono fra loro in modo complesso.

C’è però ancora speranza. Sembra infatti che alcune persone a prima vista incapaci di arrotolare la lingua sviluppino questa capacità con un po’ di allenamento. Lo conferma uno studio dell’University of Delaware condotto da John McDonald su 33 studenti che non arrotolavano la lingua. Dopo un mese di allenamento uno di loro imparò a fare questo movimento!