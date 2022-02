Disfarsi dei vecchi mobili può essere davvero una seccatura. Il fatto stesso di doverli smontare e trasportare fa spesso passare ogni voglia di rinnovare l’arredamento. Oltre alla fatica, poi, c’è il dispiacere di dover buttare via mobili che potrebbero essere costati parecchio.

Entrambi questi problemi si possono risolvere facilmente. Basta decidere di mettere in vendita i propri mobili invece di buttarli via.

Come vendere i mobili ai mercatini dell’usato in conto vendita

Se si ha necessità di disfarsi in fretta dei mobili, un’ottima soluzione sono i mercatini dell’usato in conto vendita. In diverse città d’Italia, infatti, ci sono dei negozi specializzati nell’usato che potrebbero essere d’aiuto anche per disfarsi dei mobili vecchi.

Si tratta di mercatini che permettono di lasciare in esposizione i propri oggetti in vendita, in genere gratuitamente. Nel momento in cui vengono venduti, si riceve una percentuale sul ricavato. Che si tratti di negozi singoli o in franchising, ognuno offre servizi specifici, tra cui valutazioni a domicilio e trasporto degli oggetti da vendere.

Oltre che per i mobili, si può sfruttare questa possibilità per eliminare altre cose superflue, come i vestiti che non si usano più. Prima di farlo, bisognerebbe valutare se si possono trasformare in qualcosa di utile per la casa, come si può fare ad esempio con i giacconi o le vecchie sciarpe di lana.

Se invece si può aspettare più tempo prima di sostituire i mobili vecchi con quelli nuovi, la vendita online è la scelta ottimale.

Disfiamoci dei vecchi mobili usati con queste soluzioni per venderli anche online e guadagnare senza fatica

Online sono davvero moltissime le piattaforme dove si possono mettere in vendita anche i mobili.

Alcuni dei siti web più famosi sono eBay, Subito, Kijiji e Bakeca, dove è possibile vendere tantissimi oggetti, tra cui appunto il proprio mobilio. C’è poi Deesup, una piattaforma di vendita e acquisto specializzata in pezzi di arredamento e design.

Altrimenti, si possono sfruttare i social network come Facebook e Instagram. Su Facebook esiste una sezione dedicata alla vendita chiamata “marketplace”, dove mettere i propri annunci e aspettare richieste da parte degli utenti. Su Instagram, invece, si può provare a pubblicare l’annuncio sul proprio profilo come post o storia, che potrebbe raggiungere potenziali acquirenti.

Ora che lo sappiamo, disfiamoci dei vecchi mobili usati con queste soluzioni pratiche, ma anche comode. Infatti, in genere è l’acquirente a dover smontare e trasportare il mobile. Per sicurezza, controllare il regolamento di ogni piattaforma e, nel caso, specificare sull’annuncio che smontaggio e trasporto sono a carico dell’acquirente. Questo vale anche se si decide di regalare il mobile. In questo modo si risparmieranno molte energie fisiche e mentali.

Se si avesse un po’ di tempo a disposizione, si potrebbe anche pensare di trasformare e modernizzare il vecchio mobilio grazie al fai da te.