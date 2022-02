I mercati forse hanno lasciato alle proprie spalle il minimo annuale, e se questo scenario verrà confermato, si aprirebbero spazi al rialzo di almeno il 20% nei prossimi 10 mesi. Giornate decisive, per capire meglio quello che potrebbe attenderci, saranno fra domani e lunedì prossimo.

Se dovessimo dare una percentuale di probabilità a un minimo annuale già segnato, questa ad oggi sarebbe del 64%.

Ci sono occasioni di cui approfittare nel breve termine? Sono tante e le abbiamo segnalate negli ultimi giorni, ma oggi, il nostro Ufficio Studi pubblica la seguente raccomandazione: IGD continua a essere sottovalutato e ora ci sono diversi indicatori che segnalano un’imminente rialzo dei prezzi.

Il titolo è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni da diversi mesi.

Il nostro giudizio rimane molto positivo sia per le voci di bilancio che per i grafici.

Spieghiamo i motivi di questa affermazione.

IGD (MIL:IGD) ovvero Immobiliare Grande Distribuzione, oggi capitalizza in Borsa circa 469 milioni di euro. La società sviluppa e gestisce centri commerciali.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 febbraio al prezzo di 4,25 in rialzo dell’ 1,92% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,86 ed il massimo a 4,28.

IGD continua a essere sottovalutato e ora potrebbe essere vicino a un’esplosione di momentum

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo in area 4,85. I nostri calcoli invece, basati su un’attenta analisi delle voci di bilancio degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 6,65.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di lungo termine è rialzista fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 3,89. La tenuta di questo livello, fa puntare le quotazioni nei prossimi 1/3 mesi in area 4,70 e poi successivamente verso 5,10/5,25. L’obiettivo massimo proiettato per quest’anno è in area 5,29.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe inserire lo stop loss di breve a 4,03 e mantenere per i targets indicati.