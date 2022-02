Quando facciamo la spesa, sia al mercato che al supermercato, cerchiamo di acquistare trovando un buon equilibrio tra prezzo e qualità. Cioè, cerchiamo il prodotto più buono possibile al prezzo più basso possibile. Generalmente, per raggiungere questo compromesso, una tattica ideale è quella di acquistare prodotti di stagione. Infatti, questi arrivano sulle nostre tavole potenzialmente più freschi e buoni e con prezzi più ragionevoli. Infatti, più un prodotto è disponibile in un determinato momento più il prezzo tenderà ad abbassarsi. Senza contare che in questo modo facciamo anche una spesa più sostenibile, che rispetta i ritmi naturali dell’ambiente.

Con questo in mente, cerchiamo di capire quali prodotti scegliere con l’arrivo della primavera.

Frutta e verdura di stagione a marzo

Con l’arrivo della primavera ritornano i primi frutti e le prime verdure che approfittano dei primi sprazzi di bel tempo. Per quanto riguarda la frutta, però, questa rimane prevalentemente invernale. Questa infatti è la stagione di arance, mandarini e mandaranci, poi mele, pere, limoni e kiwi. Insomma, la frutta in questo periodo è un vero concentrato di vitamina C.

Per quanto riguarda la verdura, a marzo troviamo taccole, crescione, cime di rapa, diversi tipi di cavoli e broccoli, verza e zucca, tutti retaggio dell’inverno. Però, cominciano ad apparire anche gli asparagi, cipollotti e finocchi. Resistono ancora carciofi, bietole, cicoria, patate, rape e topinambur. Quest’ultimo, anche se poco conosciuto, è un ortaggio da non sottovalutare, non solo per il suo gran sapore, ma anche perché sarebbe utile per contrastare colesterolo, iperglicemia e osteoporosi.

In questo periodo, poi, tornano a fiorire molte erbe aromatiche come l’erba cipollina e il finocchietto. Possiamo raccogliere anche origano, santoreggia, timo, prezzemolo e rosmarino.

Sono questi i prodotti di stagione da mettere nel carrello a marzo per una spesa economica di frutta, verdura, carne e pesce

La stagionalità riguarda anche il pesce, che, se rispettata, favorisce il benessere dei mari e il nostro. Infatti, in questo modo non creiamo troppa pressione sull’ambiente scegliendo sempre lo stesso tipo di pesce. Allo stesso tempo, variando la nostra dieta facciamo un favore anche alla nostra salute. Quindi, a marzo continuiamo a consumare nasello, sogliola, alici, dentice e cernia. Non solo, tra febbraio e marzo sono disponibili anche mazzancolle, ricciole, scorfani, vongole, tonno rosso e seppia. Cominciamo inoltre a goderci acciughe, triglie, granchi, scampi, sarago e gamberetti rosa.

Anche se pochi lo sanno, anche la carne ha una sua stagione naturale. In particolare, la primavera è quella dedicata alle carni bianche. Quindi largo a pollo e tacchino, ma anche agnello, anatra e oca.

Dunque, sono questi i prodotti di stagione di marzo, e a guardarlo così il nostro carrello sembra un vero e proprio concentrato di salute.