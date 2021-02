Arredare una casa è un processo che non finisce mai. L’arredamento, infatti, non è fermo e statico. Anzi, è l’esatto opposto. L’atmosfera di una casa può cambiare anche solo con l’aggiunta di un singolo oggetto. Ancora meglio se questo ci aiuta anche a risparmiare sul riscaldamento.

A riguardo, arriva direttamente dal passato l’oggetto di arredamento che tiene al caldo la casa. Stiamo parlando degli arazzi da muro. Ecco di cosa si tratta e come usarli per arredare un ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Gli arazzi e la loro tradizione

L’arazzo è davvero un oggetto che arriva dal passato. Si pensi che gli arazzi più antichi risalgono addirittura all’antico Egitto. Ma cosa sono esattamente? Semplicemente si tratta di tessuti decorati simili a grandi e pesanti tappeti. In passato venivano appesi ai muri sia come decorazione sia per isolare le stanze dal freddo.

Gli arazzi, infatti hanno diversi vantaggi. Da una parte aiutano ad arredare casa e a rendere più belli i diversi ambienti. Dall’altra danno una mano a risparmiare sulla bolletta. Infatti, aiutano a isolare i muri dal freddo e a tenere al caldo le varie stanze di casa.

Direttamente dal passato l’oggetto di arredamento che tiene al caldo la casa

Benché arrivi dal passato, l’arazzo può essere usato anche oggi. In commercio possiamo trovarne diversi. Molti hanno decorazioni e trame moderne. Questi sono perfetti da inserire in una stanza arredata in chiave moderna. Scegliamo invece arazzi con decorazioni antiche per arredare case di campagna e ambienti dallo stile retrò.

Appendiamoli dove preferiamo. Arazzi di grandi dimensioni stanno bene su muri sgombri e liberi da quadri e librerie. Se vogliamo possiamo anche scegliere di coprire completamente una parete con un arazzo. Modelli più piccoli, invece, si adattano anche a spazi ridotti. In questo caso possiamo incastrarli tra diversi complementi d’arredo. Giochiamo con mobili, scaffali a giorno e soprammobili per dare vita a un ambiente unico.