Chi pensa che arredare casa sia un gioco da ragazzi si sbaglia di grosso. Farlo non è affatto economico. Bisogna mettere in conto moltissime spese, che vanno dai grandi elettrodomestici al tappetino d’ingresso. Se poi associamo all’arredamento anche una ristrutturazione, i costi aumentano ancora di più.

In nostro aiuto, però, vengono diversi trucchi che ci permetto di arredare e rinnovare i locali spendendo meno del previsto. Questi in realtà sono quasi scontati, ma non tutti li conoscono. Vediamo allora come arredare casa spendendo poco con questi trucchi semplici ma geniali.

Puntare alle marche low-cost

Il modo più intuitivo per risparmiare sull’arredamento è comprare da negozi economici. Tutti conosciamo la famosa catena di negozi svedese presente in quasi tutte le città grandi. Allo stesso tempo sono molto note anche le sue alternative tutte italiane. Acquistando mobili in questi negozi riusciremo a risparmiare sul costo totale dell’arredamento. Scegliamo poi modelli in offerta per aumentare il risparmio.

Non dimentichiamo altri due trucchi importantissimi. Prima di tutto, bisogna ricordarsi di sfruttare gli sconti personali che molti negozi offrono attraverso le carte fedeltà. Inoltre, alcune di queste grandi catene hanno un piccolo angolo in cui ci sono mobili, elettrodomestici e addirittura materassi scontatissimi.

Mercatini dell’usato

Comprare dai negozi sopra citati fa certamente risparmiare. Ma possiamo spendere ancora di meno comprando il mobilio presso i mercatini dell’usato. Negli ultimi anni sono nate molte catene di negozi che vendono oggetti usati. E usato non vuol dire rotto o brutto. Si possono trovare mobili, cucine, bagni e altri oggetti di gusto e perfettamente utilizzabili. Spesso basterà una pulizia profonda per darvi nuova vita.

Sfruttiamo anche i mercatini dell’usato online. Per esempio, cerchiamo il necessario su app e siti come Subito ed eBay. Oppure possiamo spulciare gli annunci di mobilio usato che spopolano sui social. Tra l’altro, in questi casi, il prezzo può anche essere trattabile. Il risparmio sarà ancora maggiore e potremo arredare casa spendendo pochi soldi. Come abbiamo visto, è facile arredare casa spendendo poco con questi trucchi semplici ma geniali.