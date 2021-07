Una sana ed equilibrata alimentazione passa anche per il consumo di un certo quantitativo di grassi. Si tratta di sostanze chimiche complesse che in comune hanno il fatto di essere insolubili in acqua.

La loro azione è essenziale per l’organismo, perché anzitutto formano le membrane cellulari. Servono anche ad accumulare e a fornire energia in misura doppia rispetto a quella fornita da proteine e carboidrati. Infine sono implicati in tanti altri processi importanti.

I grassi alimentari danno sapore ai cibi e questo ne incentiva il consumo. Tuttavia, rappresentano un serio fattore di rischio per la salute. Essi facilitano, pur non essendone i diretti responsabili, l’insorgenza di patologie quali obesità, diabete, malattie cardiovascolari e i tumori.

Dunque, dire addio a colesterolo e trigliceridi è possibile con questi 9 accorgimenti a tavola.

Vediamo come comportarsi a tavola

Come sempre, in tema di patologie non c’è niente di meglio del prevenire. Vediamo allora quali raccomandazioni mettere ogni giorno in atto a tavola e preservarci lunga vita in buono stato di salute.

Una prima regola generale è quella di usare con parsimonia grassi ed oli in fase di cottura o nel condire i cibi. Alternativamente non sarebbe male ricorrere alla cottura al vapore o al microonde, per esempio.

Idem con le fritture: vanno usate con parsimonia ed in particolare andrebbe sempre evitato di riutilizzare grassi ed oli già cotti.

Nella famiglia dei grassi da condimento, riduciamo quanto più possibile quelli di origine animale come il lardo, il burro e lo strutto. Oppure ricchi di grassi saturi come nel caso dei grassi tropicali.

Di contro cerchiamo di preferire i grassi da condimento di origine vegetale come ad esempio l’olio extravergine di oliva. Soprattutto, cercare di usarli per quanto più possibile a crudo.

Queste raccomandazioni sul consumo di grassi prevengono serie patologie

Dopo aver esposto alcune regole chiavi sul cosa sarebbe meglio evitare, vediamo invece a cosa dare maggiormente spazio quando siamo a tavola.

Almeno 2-3 volte a settimana dovremmo mangiare pesce ed atri prodotti ittici come ad esempio il pesce azzurro. In particolare scegliendoli in base alla stagionalità come abbiamo già illustrato.

Ancora, preferire il consumo di carni magre rispetto alle altre, e prima della cottura togliere il grasso già visibile.

Non eliminare poi il consumo di uova, quanto invece apportare determinati correttivi alimentari.

Quanto ai formaggi, le due principali raccomandazioni sono quelle di sceglierli magri e di evitare di consumarli quale integrazione di pasti già completi.

In definitiva, dire addio a colesterolo e trigliceridi è possibile con questi 9 accorgimenti a tavola

Infine la buona norma di carattere generale è quella che chiama in causa l’essere un consumatore consapevole. In genere gli alimenti sono accompagnati dalle etichette informative sui nutrienti essenziali che lo compongono.

Niente di meglio quindi dell’informarsi a priori su quali sono i prodotti più poveri in grassi e concedere loro maggiore spazio sulle nostre tavole.

