Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa con le ricette tipiche della tradizione italiana. Oggi ci sposteremo in Sardegna per scoprire un piatto povero a base di melanzane che farà felici grandi e piccini. Bastano solo 4 ingredienti per dare alle melanzane un nuovo sapore che stupirà tutti. E spenderemo pochissimo.

Gli ingredienti per le melanzane alla sarda

Per preparare 6 porzioni ci serviranno:

1 kg di melanzane;

aglio;

prezzemolo tritato;

mezzo kg di pomodori.

A questi 4 ingredienti aggiungeremo sale, olio e pepe a seconda del nostro gusto personale. Le melanzane alla sarda sono ottime sia come contorno che come piatto unico. E soprattutto sono buonissime sia appena sfornate che fredde. Il piatto ideale per le cene estive.

Solo 4 ingredienti per dare alle melanzane un nuovo sapore che stupirà tutti: la preparazione

Iniziamo a preparare il nostro piatto lavando le melanzane e tagliandole a fette abbastanza spesse. Se sono troppo sottili non resisteranno al peso del condimento. Incidiamo la superficie di ogni fetta con un coltello. È un vecchio trucchetto per avere una cottura uniforme ed eliminare in fretta il retrogusto amaro degli ortaggi. Una volta completate le operazioni mettiamo a riposare per mezz’ora.

Nel frattempo prepariamo anche i pomodori. Tagliamoli a metà, eliminiamo i semi e facciamoli a cubetti. In una ciotola mettiamo i pomodori, due spicchi d’aglio, il prezzemolo, sale e olio. Mescoliamo per qualche minuto. Il condimento per le melanzane è pronto.

Asciughiamo bene le melanzane e disponiamo uno strato di fette su una teglia ricoperta con un foglio di carta forno. Sopra il primo strato di melanzane versiamo il condimento a base di pomodori. Ripetiamo le operazioni fino alla fine degli ingredienti.

Non ci resta che mettere in forno statico a 200° per una buona mezz’ora e siamo pronti per servire.

