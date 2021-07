Vediamo in questa sede quale pesce fresco di stagione scegliere e comprare a luglio. In modo tale da essere in pace con il mercato, il periodo giusto e assicurarsi un pieno di salute a tavola. Detto ciò, ecco il pesce azzurro da comprare a luglio a pochi euro e ricchissimo di omega-3.

L’importanza di comprare il pesce giusto nel mese giusto

Sappiamo della stagionalità di frutta e verdura e dei prodotti della terra in generale. Non altrettanto ferrati siamo in merito ai prodotti lattiero-caseari, al pesce e ai frutti di mare in generale. Probabilmente perché non ne seguiamo da vicino i cicli di vita e quindi li scambiamo come sempre disponibili.

Ma se puntiamo alla sana alimentazione non possiamo non basarci sul calendario del ciclo di vita del pesce. Simili scelte vanno a tutto vantaggio dell’ambiente, del portafoglio e della qualità dei nutrienti che portiamo a tavola.

Non dimentichiamo poi altre regole chiavi: assicurarsi sempre se il prodotto esposto sul banco sia pescato oppure allevato. Idem se è effettivamente fresco oppure no, come pure prestiamo attenzione ai possibili surrogati spacciati per pesci più comuni e costosi. Infine occhio alla provenienza, ossia se si tratta di un prodotto realmente locale e/o dei nostri mari o importato da Paesi lontani.

Cosa scegliere a luglio sui bancali del pesce

Dunque, veniamo ai pesci e frutti di mare più consigliati a luglio.

Troviamo alici, cefali e dentici, gallinelle, gamberetti rosa e granchi, o il pesce azzurro come il lanzardo e la sardina.

Poi abbiamo ancora leccia, mormora e nasello, ma anche orate, pesce spada, ricciole e saraghi.

Infine a luglio si consiglia il consumo di scampi, sogliole e spigole, pesce sugarello, tonno, totani, triglie e vongole veraci.

Dunque, ecco il pesce azzurro da comprare a luglio a pochi euro e ricchissimo di omega-3

I nostri mari, specie il Mediterraneo, sono ricchi di pesce azzurro. Tra le specie consigliate per il mese di luglio troviamo le alici, il lanzardo, le sardine e il sugarello.

Si tratta di una varietà che presentano molti vantaggi spesso snobbati o dimenticati dai consumatori.

Abbiamo in primis la ricchezza dei nutrienti: sono infatti ricchi di omega-3 e acidi grassi, dagli inestimabili effetti benefici su cuore e sistema circolatorio.

In secondo luogo si prestano a molti usi in cucina: dagli antipasti ai primi piatti, dai condimenti alle zuppe. Ad esempio qui al link illustriamo come usare in cucina la colatura di alici.

In terzo luogo ne guadagna il portafoglio, giacché si tratta di prodotti spesso a buon mercato anche in rapporto alla loro qualità.

Infine ci garantiscono indirettamente sulla provenienza locale del prodotto: spesso, infatti, è pescato nelle ricche acque che bagnano il Belpaese.

Approfondimento

Le alici in tortiera sono il piatto ideale per un pranzo nutriente, saporito, semplice e veloce.