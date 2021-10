Le mani sono il nostro miglior biglietto da visita e prendercene cura è nostro dovere. Una corretta beauty ruotine può aiutarci a tenerle sempre pulite e in ordine.

Il passare del tempo generalmente non ci è amico e potrebbe deteriorare il nostro corpo. Rughe e radicali liberi sono solo alcuni dei nemici della nostra bellezza, ma prendercene cura è possibile.

Con gli anni, anche le nostre amatissime unghie potrebbero andare incontro a opacità e ingiallimento. Pensando che le mettiamo costantemente in mostra e all’attenzione altrui, questo non potrà di certo far piacere.

Per risolvere il problema o per abbellirle, molte di noi cercano conforto nello smalto. Questa soluzione, però, a lungo andare potrebbe rovinarle più di quanto già non lo siano.

Per fortuna, esiste un rimedio alternativo che restituirà il vigore e la brillantezza perduti alle nostre care unghie. Vediamo in cosa consiste e come effettuarlo da casa.

Dimentichiamoci lo smalto perché per avere unghie curate e luminose servono solo 2 ingredienti naturali

Trattamenti e prodotti di bellezza vari possono mettere a dura prova le unghie. Anche il lavaggio frequente delle mani o i detergenti per la pulizia della casa possono pregiudicare la loro salute.

Non rischiamo rivolgendoci a metodi di dubbia efficacia o di cui si ha vagamente sentito parlare. Non abbiamo la certezza che funzionino, ma soprattutto potrebbero danneggiare ulteriormente le unghie.

Piuttosto, chiediamo aiuto alla natura, che male non può farci. Lasciamo nel cassetto i prodotti commerciali e dimentichiamoci dello smalto, perché per avere unghie curate e luminose servono solo 2 ingredienti naturali. Ci riferiamo a zucchero e limone.

Lo scrub sbiancante e rinforzante

In pochi sanno che con questi due comunissimi prodotti della cucina possiamo realizzare uno scrub rinvigorente. Il procedimento è facile da realizzare e non ci farà perdere più di una manciata di minuti.

Prima di tutto versiamo lo zucchero in una ciotola. Poco alla volta aggiungiamo anche il succo di limone. Noteremo un impasto piuttosto ruvido formarsi sotto i nostri occhi.

Non ci resterà che applicarlo per bene su mani e unghie, sfregando delicatamente per pochi minuti. Una volta finito sciacquiamo bene con un detergente non aggressivo e spalmiamo una crema idratante.

I benefici del trattamento

La vitamina C e gli acidi contenuti nel limone dovrebbero levigare la pelle, contrastando l’invecchiamento. L’effetto sbiancante contribuirà poi a eliminare l’ingiallimento delle unghie. Ripetiamo il trattamento una volta alla settimana per vedere i risultati.

