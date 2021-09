I segni dell’età possono avere effetti devastanti sul proprio corpo. Col passare del tempo la nostra bellezza viene meno e perdiamo lo “smalto” degli anni migliori. La via da intraprendere per mantenersi giovani e belli è quella della cura costante del corpo.

Quelle fastidiose rughe che segnano il volto ci fanno apparire più anziani di quanto non saremmo realmente. Tenercele incollate sulla pelle gioca solamente a nostro sfavore e dovremmo liberarcene il prima possibile.

A questo proposito le soluzioni naturali sembrerebbero le più indicate. Sono molto meno invasive dei soliti prodotti in commercio. Per curare le mani screpolate avevamo visto come bastasse un semplice ingrediente naturale. Anche per la cura del viso non dovremo fare miracoli, ma rivolgerci alla natura. Ecco come riavere di nuovo liscia e morbida la nostra pelle.

Contro rughe e radicali liberi dobbiamo provare quest’olio idratante dalle straordinarie proprietà antiossidanti

I radicali liberi in eccesso sono i primi responsabili della comparsa delle rughe sul volto. Gli effetti sul nostro corpo sono evidenti e rischieremo di andare incontro a un invecchiamento precoce.

La soluzione migliore per tentare di liberarcene una volta per tutte è quella di utilizzare un prodotto eccezionale in queste situazioni. Si tratta dell’olio di baobab. Contro rughe e radicali liberi dobbiamo provare quest’olio idratante dalle straordinarie proprietà antiossidanti.

Questo prodotto proviene dai semi dell’albero omonimo, che cresce tipicamente in Africa. Gli indigeni lo chiamano anche “albero della vita” per i benefici che apporta.

Proprietà e utilizzo

L’olio di baobab è benefico per la pelle per i suoi nutrienti. È fonte di vitamina A, C ed E, in più contiene buoni livelli di sali minerali e aminoacidi. Per questo motivo è la cura perfetta per una pelle morbida e idratata che si mantiene giovane.

Utilizzarlo è semplice e immediato. Ci basterà applicarne poche gocce sulla pelle umida, da solo o con un altro olio come quello di mandorle. Massaggiamo lievemente con le mani, quindi aspettiamo che asciughi. Oltre che nutrire la pelle è anche un utile rimedio contro acne, smagliature e bruciature.

L’errore in bagno causa di imperfezioni sul viso

Vi sono delle cattive abitudini che potrebbero provocare prima del tempo la comparsa delle rughe sul viso. Le più comuni sono fumo e alcol, ma non sono le uniche. Dobbiamo fare attenzione anche a quando ci trucchiamo.

Per applicare i cosmetici, infatti, tendiamo a tirare la pelle. Quest’azione sarebbe scorretta e da evitare, se non vogliamo anzitempo imperfezioni sul nostro viso. Sarebbe poi buona regola struccarsi non appena si mette piede in casa. Stare troppo tempo col trucco addosso potrebbe causare l’otturazione dei pori della pelle, danneggiandola sensibilmente.