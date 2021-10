Ogni stagione offre in dono diversi ortaggi, che contengono micronutrienti e principi attivi spesso utilissimi per la salute. Ad ottobre, sono molte le verdure di stagione tra cui scegliere, come ad esempio carciofi, cavoli, broccoli, porri e radicchio rosso.

Quest’ultimo è un ortaggio davvero unico ed è molto amato in cucina. In effetti, oltre ad essere delizioso, si presta bene a tante ricette ed è ricco di benefici per l’organismo. Ecco perché tutti dovrebbero integrare questa verdura nella propria dieta.

Continuando a leggere, vedremo cosa rende così speciale il radicchio rosso e una deliziosa ricetta per utilizzarlo in cucina.

Facciamo il pieno di antiossidanti portando in tavola questa deliziosa verdura depurativa con una ricetta deliziosa

Il radicchio rosso è una verdura tipica della stagione invernale e disponibile sul mercato da settembre fino a febbraio. Ha un sapore amarognolo, pungente e davvero delizioso che si sposa bene con molti ingredienti. Inoltre, è un alimento ipocalorico, con solamente 13 calorie per 100 grammi di radicchio, rendendolo perfetto anche per le diete più severe. In più, il radicchio rosso possiede molte proprietà:

è ricco d’acqua e di fibre: perciò, è molto utile per contrastare la disidratazione e la ritenzione idrica e per depurare l’organismo. Inoltre, le fibre sono buone alleate dell’intestino e contrastano la stitichezza;

è ricco di sali minerali: tra cui sodio, ferro, fosforo, magnesio e calcio. Perciò, in caso di carenza di minerali, potrebbe essere la giusta scelta alimentare;

contiene vitamina C: un prezioso antiossidante;

è ricco di antociani: sostanze in grado di mantenere i vasi sanguigni e il sistema cardiovascolare sani.

Ecco, quindi, perché integrare il radicchio rosso nella propria dieta.

Ricetta delle penne radicchio, speck e noci

Come abbiamo visto, il radicchio è una verdura di stagione ricchissima di benefici per l’organismo. Perciò, facciamo il pieno di antiossidanti portando in tavola questa deliziosa verdura depurativa con una ricetta deliziosa: le penne radicchio, speck e noci.

Ingredienti per 4 persone:

350 gr penne rigate;

1 cipolla rossa;

120 gr speck a dadini;

1 cespo di radicchio tondo tagliato a strisce;

2 cucchiai olio evo;

10 noci tritate;

q.b. sale, pepe, peperoncino, formaggio grattugiato.

Procedimento

Cominciare cuocendo la pasta in acqua salata e soffriggendo in una padella a parte la cipolla con l’olio. Dopo due minuti, aggiungere lo speck e regoliamo di sale, pepe e peperoncino e cuocere per circa 10 minuti.

Dopodiché, scolare la pasta al dente e unire in padella con gli altri ingredienti, insieme a un po’ d’acqua di cottura. Infine, aggiungere le noci e mescolare.

Ora, le nostre penne sono pronte per essere servite; si consiglia di gustarle ben calde con del formaggio grattugiato.

