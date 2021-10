Quante volte ci sarà capitato di ricevere chiamate da numeri sconosciuti che non abbiamo all’interno della nostra rubrica? O quante volte abbiamo ricevuto una telefonata e non abbiamo fatto in tempo a rispondere?

Queste situazioni sono davvero molto comuni ed è frustante, a volte, non riuscire a capire chi è l’autore delle telefonate. In realtà su internet ci sono diversi servizi in grado di capire ed intercettare chi ci ha appena chiamato.

Infatti, ecco come capire subito e gratuitamente i numeri sconosciuti che ci infastidiscono ogni giorno con le chiamate indesiderate

Oltre ai già famosi servizi come pagine bianche e pagine gialle, esistono altri siti che sono in grado di scovare la provenienza di queste chiamate.

Il primo sito che possiamo interpellare in queste situazioni è proprio Google. Questo è il più grande motore di ricerca al Mondo e funziona come la lampada di Aladino. Infatti, basterà chiedere qualcosa e ci verrà data subito una risposta, il più delle volte esaustiva.

Per scoprire chi si cela dietro la cornetta, possiamo inserire sulla barra di ricerca il numero che appare sul display. A questo punto, basterà analizzare i risultati che ci vengono mostrati e scoprire l’autore della telefonata.

Google, pur essendo in grado di setacciare quasi tutta la rete internet, non è in grado però di segnalare il contenuto di eventuali banche dati riservate.

Per questo motivo, esistono altri servizi che possono darci delle risposte. Infatti, se la ricerca su Google non ha dato i frutti sperati, possiamo utilizzare Tellows. In pratica, si tratta di una gigantesca banca dati che contiene tantissimi numeri telefonici.

Questi vengono inseriti e registrati da altri utenti di internet che segnalano volontariamente chi effettua queste chiamate spam.

In questo modo, Tellows classifica le telefonate in base a dei criteri ed assegna loro un punteggio da 1 (affidabile) a 9 (da evitare).

Questo servizio è molto comodo perché, prima di rispondere alle chiamate, possiamo scoprire in pochi secondi chi ci sta telefonando.

Un altro servizio gratuito, molto simile a Tellows è Dimmi Chi Chiama.

Infatti, su questo sito, una volta cercato il numero di telefono in questione, possiamo scoprire l’eventuale intestazione del numero e la sua pericolosità.

Oltre a questo, nel caso di numeri fissi, possiamo anche vedere l’area geografica da cui proviene la telefonata.

Un servizio a pagamento

Quindi, ecco come capire subito e gratuitamente i numeri sconosciuti che ci infastidiscono ogni giorno con le chiamate indesiderate. Oltre a questi servizi gratuiti, esistono anche altri servizi a pagamento come Jamino Full. A fronte di una certa somma, infatti, è possibile scaricare la loro intera banca dati e consultarla anche senza connessione a internet.