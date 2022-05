Le nostre nonne hanno sempre detto che 8 sono le ore necessarie di sonno per stare bene, ma avevano ragione? Questa è la domanda che si sono posti un gruppo di ricercatori inglesi, i quali hanno analizzato un vasto campione di persone giungendo a risultati davvero sorprendenti.

Ebbene, dimentichiamoci le 8 ore di sonno ecco quanto tempo è necessario rimanere nelle braccia di Morfeo per potersi mantenere giovani ed in forma. Perché non tutti sanno che fra le prima cause dell’invecchiamento precoce c’è proprio la mancanza di un adeguato riposo. Dunque una buona alimentazione, l’esercizio fisico quotidiano e la cura della pelle diventano azioni del tutto inutili se non si dorme abbastanza. Addirittura vi sono evidenze che ridurre a sole 5 ore le ore di sonno influisce negativamente sulla salute del cuore. Gli esperti inglesi hanno confrontato la quantità del riposo con le attività celebrali di un largo numero di persone, più di 500.000, di età compresa fra i 38 ed i 73 anni.

Da questa approfondita analisi è emerso che un’area specifica del cervello si riduce di dimensioni, e conseguentemente di capacità, se si dorme troppo poco, ma anche troppo a lungo. Questa area è chiamata ippocampo, perché ha la forma simile ad un cavalluccio marino. Ebbene, questo organo è considerato la sede della memoria. Facile comprendere come una sua riduzione di dimensione comporti amnesie più o meno gravi.

Dimentichiamoci le 8 ore di sonno ecco quanto bisognerebbe dormire dai 40 anni in su per mantenersi giovani e attivi

Nessun problema di memoria, pur andando avanti con l’età, è stato riscontrato in un gruppo di persone che in media riposano lo stesso numero di ore. Queste hanno anche dimostrato di avere una velocità maggiore nell’analizzare i problemi quotidiani e di trovare la soluzione più rapida ed efficace. Anche la cute e la vista risultano più giovani ed il loro declino molto più lento.

Chi dunque ha ottenuto i risultati migliori nei test cognitivi è il gruppo di persone che riposa in media 7 ore a notte. Inoltre è emerso che le donne di mezza età, a causa del loro diverso equilibrio ormonale, devono dormire fra gli 11 ed i 13 minuti in più dei maschi per ottenere i medesimi risultati.

Ricordiamo quindi che per mantenersi giovani ed in forma un buon riposo ha la medesima importanza di una sana alimentazione e di un adeguato movimento fisico.

