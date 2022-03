5 caratteristiche che indicano un’intelligenza sopra la media e che vanno oltre il quoziente intellettivo

Solitamente le capacità intellettuali di una persona vengono valutate tramite dei test standardizzati.

Chi ha un quoziente intellettivo medio di solito oscilla in una fascia che va fra i 90 e 110 punti.

Tuttavia, uno studio ha evidenziato che i soggetti particolarmente dotati di intelletto hanno dei tratti comuni che si rispecchiano nella quotidianità, che sorprendentemente non rendono la loro vita così facile come si potrebbe pensare.

Insicurezza e solitudine

Vediamo quali sono le 5 caratteristiche chi indicano un’intelligenza sopra la media che si possono riconoscere senza sottoporsi ad alcuna prova. Sembra un paradosso ma chi è più dotato di capacità intellettive risulta insicuro nella vita quotidiana. Infatti questi soggetti riconoscono i propri limiti con chiarezza e, molto spesso con estrema severità. Sono quindi giudici inflessibili davanti ai propri errori.

Il risultato di tutto questo è una mancanza di sicurezza nello svolgere le normali attività quando non si sentono completamente certi di adottare i comportamenti corretti.

Un’altra caratteristica con cui è difficile convivere è la solitudine. Da una ricerca inglese pubblicata sul British Journal of Psychology è emerso che per i “cervelloni” le relazioni con amici e partner sono poco appaganti. Dunque stanno meglio soli con sé stessi che in compagnia. Per questo motivo tendono ad essere poco socievoli.

5 caratteristiche che indicano un’intelligenza sopra la media che vanno oltre il quoziente intellettivo

Un’altra caratteristica che accomuna chi ha un quoziente intellettivo superiore a 110 punti sembrerebbe essere la passione per il cosiddetto “umorismo nero”. Dunque quelle battute di spirito che non fanno ridere la maggior parte delle persone perché hanno un aspetto quasi macabro, sono invece esilaranti per i “super dotati”.

Ma non ci sono solo aspetti negativi

Infatti i più intelligenti riescono ad imparare meglio e più velocemente dagli errori commessi. In questa maniera mettono in pratica comportamenti che giovano non solo a loro ma anche a chi li circonda. Hanno inoltre un eccellente autocontrollo. Questo gli permette di gestire con chiarezza e lungimiranza le situazioni di criticità. Superano quindi brillantemente gli ostacoli che la vita gli prospetta senza drammi.

Sorprendentemente infine uno studio del Università del New Mexico ha sancito che solo coloro che hanno elevatissime doti mentali possono svolgere un lavoro specifico: quella del comico professionista. Ebbene sono chi ha un’intelligenza verbale sopra la norma può decidere di intraprendere questa professione. Sono anche degli esploratori curiosi, sempre aperti a buttarsi a capofitto in nuove scoperte. Sono intraprendenti e con una mentalità aperta.

Ricordiamo che l’intelligenza non è un valore assoluto e che ognuno ha le sue predisposizioni che vanno assecondate. Riprendendo una massima di Einstein “Ognuno di noi è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.”

Letture consigliate

