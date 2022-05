Una ventata d’estate arriva direttamente da queste prime giornate di caldo di fine maggio. Con la bella stagione ormai alle porte, si abbandonano stivali e stivaletti e si corre a fare rifornimento di calzature più leggere che liberano i piedi. A tal proposito, ricordiamo che la cura dei piedi dovrà essere minuziosa in questo periodo. Soprattutto se vogliamo evitare che talloni screpolati e secchi fuoriescano dalle scarpe. Dunque, meglio correre ai ripari, magari con degli ingredienti naturali che aiutano a rendere più morbida e setosa la nostra pelle.

A fare il loro consueto ingresso nelle scarpiere di casa, arrivano sandali e zeppe, ma anche le intramontabili sneakers in tela. Versatili e sempre di moda, le sneakers piacciono davvero a tutti, sono comode e si adattano facilmente a molte occasioni. Ideali per il lavoro, l’ufficio, la scuola o il tempo libero, le sneakers hanno un solo difetto: si sporcano subito. D’altronde, pensare di riuscire a mantenerle pulite per molto tempo è quasi un’impresa impossibile. Fortunatamente, esistono diversi trucchetti furbi, consigliati dagli esperti, per farle tornare come nuove in 5 minuti.

Ad ogni modo, oltre alle sneakers, l’estate 2022 premia altri modelli di scarpe talmente comodi da sembrare di stare con le pantofole. Dunque, dimentichiamoci i classici sandali, perché quest’anno la moda cambia tutto. Le nuove tendenze si mescolano con quelle degli anni passati per creare scarpe glamour ma da indossare senza fatica.

Dopo il successo delle famose Birkenstock, nate in Germania nel 1774 come calzature ortopediche e tornate di gran moda l’estate scorsa, quest’anno arriva un altro modello molto comodo e già conosciuto, ma rivisitato in chiave più femminile.

Quindi, dimentichiamoci i classici sandali perché le scarpe più alla moda dell’estate 2022 saranno comode e senza tacchi vertiginosi, perfette anche a 60 anni

Stiamo parlando delle infradito. Le calzature da spiaggia per antonomasia che quest’anno spopoleranno anche in giro per le grandi città. A sfoggiarle con nonchalance star di Hollywood e influencer di tutto il Mondo. Le infradito di moda quest’estate, però, si presentano con un comodo plateau. Un modello sicuramente informale e più disinvolto da abbinare facilmente con jeans o pantaloni scivolati. Con un plateau non troppo alto, le infradito possono diventare la scelta vincente di molte donne, anche alla soglia dei 50 e dei 60 anni.

Per gli eventi più mondani, invece, si consiglia di optare per dei modelli più trendy e raffinati che presentano un mini-tacco. Strategiche quelle dalla punta quadrata così da acquistare maggiore stabilità in camminata.

Lettura consigliata