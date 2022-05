Intramontabili, amate da intere generazioni e perfette per tutte le stagioni: le sneakers sono un vero segno distintivo per chi ama stare comodo ma senza rinunciare al glamour. Oggigiorno, infatti, il mercato delle famose scarpe bianche offre modelli semplici ed economici ma anche calzature all’ultima moda che soddisfano ragazzi e adulti in un colpo solo. Qualunque tipo di scarpe si scelga, bisogna ricordare sempre che camminare appoggiando il piede in questo modo potrebbe provocare seri danni alla salute.

Ad ogni modo, avere un paio di scarpe bianche in tela o in pelle nella scarpiera è conveniente a tutte le età, giacché completano qualsiasi look in modo impeccabile. (Ovviamente bisognerà sempre ricordarsi di abbinarle in modo adeguato). Chi le indossa spesso, però, conosce bene con quanta facilità queste scarpe si sporchino. Dunque, conviene conoscere i trucchetti migliori per eliminare lo sporco e le macchie senza rovinare i tessuti. Quest’oggi, scopriremo come avere scarpe bianche in tela o in pelle finalmente pulite in 5 minuti e senza usare la lavatrice.

Scarpe bianche in tela o in pelle finalmente come nuove in 5 minuti e senza lavatrice con questi trucchetti velocissimi consigliati dagli esperti

Per pulire velocemente le sneakers molti usano un po’ di detersivo delicato per il bucato. Mescolare un cucchiaio di detersivo in un mezzo bicchiere d’acqua calda. Poi, versare tutto in una ciotola e immergere un panno in cotone (va bene anche uno in microfibra, purché sia di colore chiaro). Strofinare sulle macchie. Per lo sporco più ostinato, ad esempio, sulla suola, intersuola e punta (generalmente in gomma), si consiglia di strofinare con uno spazzolino a setole medio-dure.

Candeggina: perfetta per questi modelli

Da evitare con le scarpe in suede e in pelle, la candeggina, invece, è davvero utile per le sneakers in tela. Per riportare il bianco allo splendore iniziale, basterà aggiungere un cucchiaio di candeggina a un quarto d’acqua. Poi, immergere una spazzola per scarpe (o un panno bianco) e strofinare partendo dalla tomaia. Poi l’intersuola e la suola. Sciacquare con acqua e asciugare con un panno.

Per i modelli in pelle

Le scarpe in pelle sono da trattare con maggiore attenzione, a causa della delicatezza del materiale. Prima di provvedere alla pulizia, si consiglia di riempire la calzatura con dei fogli di giornale. Preparare una soluzione con un cucchiaio di bicarbonato e 2 di aceto bianco. Mescolare e con una spazzola a setole morbide strofinare delicatamente sulla scarpa. Poi, lasciar asciugare.

