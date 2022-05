Impossibile non amare questa golosissima crema al caffè fatta in casa con soli 3 ingredienti

Caffè, panna per dolci e zucchero a velo: sono questi gli ingredienti con cui è possibile preparare una golosissima crema al caffè.

In molti la prendono al bar, ma non sanno che farla in casa è molto più semplice di quanto ci si potrebbe aspettare. Non solo, come abbiamo visto, per i pochi ingredienti necessari, ma anche per il procedimento, che non richiede grandi abilità in cucina. Servirà solo avere, oltre agli ingredienti citati, delle fruste elettriche e saperle usare per montare la panna a neve ben ferma.

Una volta provata, sarà impossibile non amare questa golosissima ricetta. Infatti, la crema al caffè è fresca e rinfrescante, un dolce perfetto per la stagione estiva.

Ingredienti per 8 porzioni

200 ml di caffè freddo non zuccherato;

200 ml di panna per dolci;

40 g di zucchero a velo;

chicchi di caffè al cioccolato per decorare (facoltativo).

Mettere il caffè freddo non zuccherato e lo zucchero a velo in una ciotola. Mescolare i due ingredienti. Fatto ciò, montare a neve la panna per dolci. Versarci a filo la miscela ottenuta in precedenza, senza smettere di lavorare il tutto con le fruste elettriche.

Infine, lasciar riposare la crema al caffè in frigorifero per 2 ore. Trascorso questo lasso di tempo, tirarla fuori e lavorarla nuovamente con l’aiuto delle fruste elettriche per qualche minuto. Infine, non resta che metterla all’interno di coppette o tazzine. Se si vuole, ricoprirne la superficie con qualche chicco di caffè. Ecco finalmente pronta la crema al caffè fatta in casa. Non resta che servirla al termine del pasto o per merenda.

