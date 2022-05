Come sistemare i capelli in un lampo e sembrare sempre ordinate, chic e di classe senza fatica? È questo il dilemma di moltissime donne che devono fare i conti con chiome indisciplinate e temperature che cambiano di continuo. Con l’arrivo dell’estate, sole e salsedine mettono a dura prova i capelli che necessiteranno di una maggiore cura. Per rinvigorire radici e punte si utilizzano spesso maschere rigeneranti e rimpolpanti. Ingredienti che nutrono i capelli in profondità. Tuttavia, questi prodotti richiedono un tempo di posa di almeno 15, 20 o 30 minuti. Per chi non ha tempo o semplicemente non ha voglia di aspettare esistono altri trucchetti veloci che agiscono di notte e rendono i capelli belli e setosi.

Una cura adeguata dei capelli è importante non solo per apparire sempre impeccabili, ma anche per la salute dei capelli stessi. Inoltre, scegliere un’acconciatura strategica migliora visibilmente le proporzioni del viso e ci rende decisamente più armoniose e giovanili. Talvolta, infatti, basta una piega fatta bene per sembrare di 10 anni più giovane. Esistono, poi, anche dei tagli di capelli dall’effetto lifting che soprattutto le donne over 50 e 60 dovrebbero provare almeno una volta nella vita.

Per la prossima stagione estiva arrivano le ultime tendenze a “dettare legge” nel campo dell’hair style. Una in particolare è presente a qualsiasi evento mondano. Dai Met Gala 2022 alle passerelle delle case di moda più in voga di sempre. Dunque, scopriamo insieme di cosa si tratta.

È questa l’acconciatura pratica e veloce che spopolerà nell’estate 2022, perfetta sui capelli lunghi, medi e corti anche a 50 e 60 anni

Stiamo parlando del semiraccolto (una mezza coda in pratica), un’acconciatura che ogni donna può sfruttare a suo favore, anche se possiede una chioma piuttosto corta. Non è certo una novità assoluta, eppure il semiraccolto sarà un must per l’estate 2022. Chiara Ferragni, Kate Middleton e Letizia Ortiz l’hanno già sfoggiato con orgoglio nelle scorse settimane. Con questa acconciatura si può creare un gioco ottico che allunga i lineamenti del viso. Inoltre, la mezza coda crea un effetto anti-age sulla zona degli occhi e delle tempie. I capelli tirati indietro, infatti, sembreranno ringiovanire tutta la pelle del viso in un attimo. Dunque, è questa l’acconciatura pratica e veloce che dona freschezza al viso e sta bene a tutte le età. Hillary Clinton, ad esempio, ha scelto il semiraccolto per il Met Gala 2022.

