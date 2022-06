Finalmente abbiamo abbandonato i vestiti pesanti e ingombranti dell’inverno. Con l’arrivo del caldo l’abbigliamento si conforma alla necessità di dare sollievo al corpo accaldato. Al contempo è un’occasione per mettere in mostra le nostre doti di sensualità ed eleganza.

Purtroppo, però, non tutti sono contenti di esporre alcune parti del proprio corpo. Provare imbarazzo nel far vedere i nostri punti deboli è assolutamente normale e non dipende solo dal peso. Sono tante le donne che non amano mostrare le braccia robuste nude o che pensano di avere i fianchi troppo larghi o la pancia gonfia.

In estate questo aspetto diventa problematico e si rischia di dover sopportare d’indossare vestiti coprenti e inadatti. Ma dimentichiamo parei e gonnelloni perché risolveremo qualsiasi nostro timore riguardante i fianchi larghi con un vestito dal taglio ampio ma sagomato.

Nonostante si tratti di un vestito dalla lunghezza medio lunga, l’apertura a bottoni frontale ci permetterà di scegliere se mettere in mostra il décolleté o anche la vita. Andiamo alla scoperta di questo modello che diventerà sicuramente un must have del nostro guardaroba estivo.

Dimentichiamo parei e gonnelloni perché è questo il seducente vestito top dell’estate che esalta vita e seno e maschera fianchi larghi

Non è una camicia né un vestito ma una via di mezzo tra i due. Gli abiti a camicia o chemisier sono stati creati per esaltare ogni tipologia di fisico femminile. Sicuramente sono l’opzione migliore per chi vuole nascondere dei fianchi troppo pronunciati senza rinunciare alla propria sensualità.

Pur coprendo i punti critici del corpo di una donna, sono capaci di creare volume e mettere in risalto altre parti del corpo. L’apertura frontale a bottoni e l’utilizzo di accessori garantiscono infinite possibilità di abbinamento.

Senza che ci facciano si assomigliare a dei grossi sacchi, gli chemisier sono versatili e si adattano a qualsiasi situazione. Per l’ufficio o per un’uscita serale, ma anche per un party in spiaggia, gli chemisier sono il modello perfetto.

Ma ritorniamo agli accessori. Se si vuole sottolineare il punto vita, basterà abbinare lo chemisier a una cintura morbida o un cordino di passamaneria che dona un tocco di eleganza nuova. Le scarpe sono altresì importanti e determinano lo stile e l’occasione per cui s’indossa il vestito.

Un sandalo elegante o un tacco nero abbinato a uno chemisier di colore chiaro o pastello lo trasforma e ne esalta il lato chic. Per tutti i giorni, invece, l’abbinamento con sneakers farà apparire il nostro lato sbarazzino. Per una cena fuori, consigliamo di dotarsi di una mini pochette abbinata per un tocco di classe.

